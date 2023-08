Eindelijk nieuws voor Luna-3X

Met een trailer die ons alles verteld

Hoe bedoelen we weer nieuws? Het spel, toen getiteld LUNAXXX was al aangekondigd in 2017. Onder leiding van Pygmy Studio is het spel nu al jaren stilletjes onder de radar door gevlogen. Tot nu dit nieuws werd opgegraven.

We hebben nu meer informatie over het verhaal en de gameplay, en een heuse announcement trailer die de game ook in actie laat zien. Maar eerst even kort het verhaal:

Met de reus Luna en de jongen Yona moet je de wezens van de wereld redden van een grote tsunami die over precies zeven dagen de wereld zal verwoesten. Het redden van deze wezens gaat alleen niet zo makkelijk als dat je denkt en het duo heeft een bijzondere manier gevonden om ze te helpen. Luna heeft Yona aan een vishengel bevestigd om hem te gebruiken als aas. Yona maakt met zijn tambourine dan muziek waar de wezens op af komen. Met de armen vol van deze Kemonon en Plan-Plan probeert Luna ze dan weer veilig omhoog te takelen.

Je kunt je de gameplay al voorstellen want dit wordt een uitdagende test met deze gesynchroniseerde actie. Met de linker Joy-Con ben je namelijk Luna en de hengel, en met de rechter Joy-Con bestuur je Yona. Dit klinkt als een uitdaging om in je eentje te spelen, en geweldige lol om met iemand samen te spelen. Wat vind je van de trailer? Lijkt dit je een leuk spel of toch maar wat langer wachten tot er meer nieuws bekend is?