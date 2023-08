Gerucht: Nieuwe Nintendo Direct zou zeer snel plaats gaan vinden

Ergens in de eerste twee weken van september of nog eerder.

De afgelopen jaren was het vrijwel een vaste prik dat Nintendo in september een nieuwe Nintendo Direct voorschotelde. Ook dit jaar zouden we zomaar in september een nieuwe Nintendo Direct te kunnen verwachten. Sterker nog, als we de laatste geruchten mogen geloven, dan zal deze al zeer snel plaats gaan vinden. De berichten over een aanstaande Nintendo Direct, inclusief mogelijke inhoud, komen van Nintendo-insider Zippo. Volgens hem zou de nieuwe Nintendo Direct aanvankelijk ergens in de komende twee weken plaats moeten gaan vinden. In een latere update op zijn blog meldt Zippo echter dat de Direct zelfs ergens de komende dagen al zou kunnen komen.

De aanstaande Nintendo Direct zou vooral in het teken staan van de aankomende Super Mario Bros. Wonder alsmede Super Mario RPG én Princess Peach’s nieuwe spel. Dat zou zomaar juist kunnen zijn, immers weten we nog maar weinig van deze games. Verder liet Zippo ook weten dat er waarschijnlijk enkele Gamecube remasters voorbij zullen komen en wordt specifiek een remaster van Luigi’s Mansion: Dark Moon genoemd.

Maar stel er zou een Nintendo Direct komen op 31 augustus, dat is nog geen september. Zippo benadrukt dat deze datum voor Japan technisch gezien 1 september is. Wat denk jij? Kunnen we een deze dagen inderdaad een nieuwe Nintendo Direct verwachten? Voor nu is er nog niets aangekondigd en moeten we bovenstaande nog wél met een korrel zout nemen.