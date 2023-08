[Hands-on] Cats on Duty – Territorium beschermen op Gamescom

Kattenkwaad en strategie in Cats on Duty.

Spellen met katten zie je niet al te vaak, en het was dan ook een verrassing toen we op Gamescom een nog onaangekondigde Switch-titel konden uitproberen. Deze aankomende game draait namelijk om katten, maar deze katten zijn alles behalve schattig…We maakten kennis met Cats on Duty, welke ook naar de Nintendo Switch zal komen. Een titel om in de gaten te houden? Hieronder lees je hoe wij onze eerste speelsessie hebben ervaren.

Eerst even een korte introductie. Cats on Duty is een combinatie van RTS, tower defense en match-3. Kort gezegd ben je aan de ene kant van het scherm bezig bent met match-3 en aan de andere kant met het bewaken van je land. Door combo’s te maken met match-3 verdien je kaarten die je op het slagveld kan gebruiken. Je zult jouw gebied moeten beschermen tegen kwaadaardige katten die jouw terrein willen veroveren. Door goed te puzzelen verzamel je echter kaarten in de vorm van een ’type kat’ die je kunt inzetten om vijanden tegen te houden. De ene kat kan vanaf afstand vijanden raken, de andere van dichtbij en ga zo maar door. Ook kun je barricades plaatsen om vijanden tegen te houden. Door de juiste verdedigers op de juiste plek te zetten zul je een voor een de steeds lastigere levels voltooien. Bereikt één van de aanvallende tegenstanders toch jouw territorium? Dan is het game-over en zul je het level opnieuw moeten proberen.

In feite is dit wat Cats on Duty is en doet. Het is een combinatie van twee type games die we los van elkaar wel vaker zien, maar de combinatie ervan komen we minder vaak tegen. Deze combinatie pakte in de levels die wij konden spelen echter wel goed uit. Of op den duur wellicht toch wat verveling op de loer ligt zullen we voor nu nog even moeten afwachten. De ontwikkelaar liet weten dat er in latere levels wél de nodige nieuwigheden voorbij zullen komen. Grafisch gezien oogt de game niet al te spectaculair maar vooral praktisch en overzichtelijk. Verder viel een aanstekelijk deuntje tijdens het spelen positief op. Als daar ook de nodige variatie in komt, houdt dat het muzikale aspect in elk geval lekker catchy. Voor nu zijn wij eigenlijk best wel benieuwd naar de definitieve versie, wanneer deze uitkomt is echter nog niet bekend.