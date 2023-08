[Hands-on] Fashion Dreamer – Modeplezier voor iedereen

Waan je een weg door het bestaan van een fashion influencer, gewoon op je Nintendo Switch.

Fashion en gaming, gaat dat wel samen? Op de Gamescom kregen we de kans om dit te onderzoeken tijdens een hands-on van de game Fashion Dreamer.

Als een 29-jarige man is een fashiongame niet de eerste keuze die ik uit het schap zou halen als ik een nieuwe game koop. Dit maakt het voor mij des te leuker om tijdens Gamescom toch deze game te kunnen proberen bij Marvelous, waar we werden ontvangen door de ontwikkelaar van de game en een vertaler. Eerst werd de game aan ons gepresenteerd, waarna er de kans was om de game rustig te proberen.

De fashion wereld Eve

Het doel in Fashion Dreamer is om je eigen stijl te vinden en deze met de wereld te delen. De virtuele wereld waar je jouw stijl kunt delen en inspiratie kunt opdoen heet Eve, en is opgedeeld in vier verschillende omgevingen genaamd Cocoons. Deze omgevingen hebben elk een unieke sfeer, van een bruisend winkelcentrum tot een magisch fantasieland. Zelf koos ik voor de Cocoon ACT, een moderne stad bij nacht met een metro. Audiovisueel lijkt het goed te zitten en kan de Switch prima leveren wat deze game nodig heeft.

Fashion naar een nieuw niveau

In de game kun je vier verschillende personages maken, die Muses worden genoemd. Tijdens het spelen viel mij op hoeveel verschillende opties de game gaf om je personage vorm te geven. Tot op het kleinste detail kun je jouw Muse aanpassen naar jouw unieke smaak.

Wat ook erg opviel was het online systeem. De game draait echt om het delen van jouw creaties en het worden van een echte fashion influencer. Dit is duidelijk te merken met een verfijnd systeem van likes en bijvoorbeeld een showroom. De ontwikkelaars vertelden ook dat de game niet wordt verstoord door het tijdelijk verliezen van wifi verbinding. Een uitgebreide review moet bekijken hoe gebalanceerd en goed dit online systeem is in de praktijk, maar het leek veelbelovend en ambitieus.

Fashion Dreamer komt op 3 november dit jaar uit, exclusief voor de Nintendo Switch. De game zal rond de 50 euro gaan kosten en belooft een lange speelduur te hebben. Bekijk ook hieronder de gameplay trailer van Fashion Dreamer om nog een beter idee te krijgen wat voor game dit is.

Voorlopig conclusie

Na de speelsessie moet ik concluderen dat de tijd toch wel erg snel was gegaan en de game leuker is dan ik had verwacht. Dus fashion en gaming gaan toch goed samen. In een review zullen we moeten bekijken hoe lang de game echt leuk blijft en hoe alles in de praktijk zal aanvoelen. Al met al is deze game zeker de moeite waard om in de gaten te houden.