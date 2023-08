Pizza Possum verschijnt eind september op de Nintendo Switch

Eet op 28 september zoveel pizza's als je maar wilt, maar pas op dat niemand je ziet!

Eerder dit jaar kondigde Cosy Computer en Raw Fury in maart aan dat Pizza Possum naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Vandaag hebben de ontwikkelaar en uitgever middels een persbericht aan ons de releasedatum van het spel bekendgemaakt. In deze trailer, die je onderaan dit artikel kunt bekijken is buiten de gameplay ook de releasedatum van 28 september te zien. Dat betekent dat Switch-bezitters nog maar een maand hoeven te wachten tot ze aan de slag kunnen met deze game. Omdat deze titel nog niet in de Nintendo eShop is verschenen blijft de prijs en bestandgrootte vooralsnog onbekend. Mocht je echt niet kunnen wachten op Pizza Possum, dan is het mogelijk om via Steam een gratis demoversie uit te proberen.

In Pizza Possum kruip je in de huid van, hoe kan het ook anders, een buidelrat. Dit ondeugende diertje probeert in deze arcadegame zoveel mogelijk voedsel te eten, waaronder pizza’s en andere gerechten, maar dan zonder gepakt te worden! Het uiteindelijke doel is om de top van het dorp te bereiken en daar de reusachtige pizza op te knabbelen. Uiteraard is dit spel ook met meerdere hongerige spelers te spelen, maar dat betekent wel dat er minder eten voor jou overblijft… Gaat het jou lukken om langs alle waakhonden te glippen en jouw buikje rond te eten?