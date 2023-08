A Tiny Sticker Tale heeft een releasedatum

En een nieuwe trailer.

Indie-ontwikkelaar Ogre Pixel heeft de releasedatum aangekondigd van hun nieuwste titel. A Tiny Sticker Tale moet vanaf 4 oktober te zijn in de Nintendo eShop. Zij deden de aankondiging door middel van een trailer die je hier kunt bekijken:

A Tiny Sticker Tale is de nieuwste titel van Ogre Pixel; de ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor onder andere Lonesome Village. De kleine ontwikkelaar heeft A Tiny Sticker Tale in eerste instantie aangekondigd voor Kickstarter, waar de game in 2 dagen tijd het benodigde bedrag van (je leest het goed) $6000 heeft binnengehaald. Dit geeft al een idee van de schaal van de game. Uiteindelijk is er ruim $40.000 opgehaald.

In A Tiny Sticker Tale ga je op avontuur met… stickers. Je maakt van je omgeving nieuwe stickers die je kunt gebruiken om puzzles op te lossen. Het heeft voor de Nintendo-fan dan zeker wat weg van Paper Mario: Sticker Star voor de 3DS, maar dan relaxter.

A Tiny Sticker Tale is dus verkrijgbaar vanaf 4 oktober en gaat voor €9,99 over de digitale toonbank. Ga jij deze kleurrijke en rustige adventure-game een kans geven? Laat het weten in de comments.