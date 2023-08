Front Mission 2: Remake krijgt een nieuwe releasedatum

Deze tweede remake staat nu gepland voor oktober.

FRONT MISSION 2: Remake zal op 5 oktober van dit jaar verschijnen. Dit hebben uitgever Forever Entertainment en ontwikkelaar Storm Trident bekendgemaakt. Deze remake zou oorspronkelijk maanden geleden worden uitgebracht, maar werd uitgesteld. De oorzaak volgens de ontwikkelaars wat om extra functionaliteiten toe te voegen en voldoende te kunnen testen.

FRONT MISSION 2: Remake is het tweede spel in de serie van de klassieke tactische RPG met mechs. Deze titel behoudt het verhaal, de strategische turn-based gevechten en alle aanpassingsmogelijkheden aan je Wanzer van het origineel. Een Wanzer is het type mechs die worden ingezet voor oorlogsvoering in deze serie. Je zal dus kunnen genieten van deze klassieker met een verbeterde laadsnelheid, nieuwe camera-opties om tijdens de gameplay in te zoomen. Wat betreft de visuals zijn er nieuwe kleur-en camouflageopties en moderne in-game effecten. Ook de soundtrack is vernieuwd.

Front Mission 2: Remake kwam uit in 1997 voor de PlayStation. Wat deze tweede remake interessanter maakt dan de eerste, is dat dit deel nog nooit officieel gelokaliseerd is in het Engels. Het zal voor velen dus de eerste keer zijn om een Wanzer te besturen in dit vervolg. Een uitgebreide trailer en het verhaal werd begin augustus reeds bekendgemaakt.

De remake van Front Mission 1 verscheen verleden jaar op 30 november op Switch. Een remake van Front Mission 3 is eveneens voorzien. Front Mission 2: Remake verschijnt op 5 oktober voor Switch via de Nintendo eShop voor €34,99.

Hieronder vind je een nieuwe trailer voor de lancering van Front Mission 2nd: Remake. De nieuwe teaser van vandaag is erg kort. Deze laat vooral de graphics zien die fans kunnen verwachten.

Kijk jij uit naar de remake van Front Mission 2? Heb jij vroeger de game gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!