[Hands-On] Karma Zoo – het spel waarbij elkaar helpen beloond wordt

Het gebeurt niet vaak dat een game écht om samenwerking draait, maar met Karma Zoo is dat wel het geval.

Karma Zoo is een gloednieuwe game ontwikkeld door Pastagames. Zij zijn bekend van onder andere Rayman Legends voor de Switch en Arkanoid – Eternal Bettle. Uitgegeven door de unieke publisher Devolver Digital belooft het een bijzondere game te worden van een team wat zich al vaker heeft bewezen.

De game zal bestaan uit twee verschillende modussen en speelbaar zijn met een maximum van acht spelers. Hoewel er online-mogelijkheden zijn is het spel het leukst wanneer je het samen op de bank speelt. Tijdens onze demo tijdens Gamescom konden we alvast aan de slag met één van de modussen. Hoewel Loop ook als closed beta beschikbaar is, ging onze demo over de competitieve Totem. Een groot verschil van de Loopmodus waar het echt de bedoeling is om samen te werken.

Totem haalt de competitie naar voren

Totem laat spelers stemmen voor verschillende minigames die gespeeld kunnen worden, ieder met de lengte van een Mario Party minigame. Je kiest als spelers geen personage, maar een kleur. Wees gerust er is hiermee gedacht aan kleurenblindheid. De personages die je speelt zijn namelijk afhankelijk van de minigames die gekozen worden. Net zoals in Loop hebben ze namelijk unieke krachten die nodig zijn voor het behalen van de minigames. Zo kan een peper fakkels aansteken en een kikker goede sprongen maken. We hebben alle spellen kunnen spelen en ieder gaf een unieke chaos factor en ook slimme trucjes die je kunt gebruiken om te winnen.

Als Loop net zo leuk is als Totem en het op langere speelbasis nog steeds zo fris kan blijven heeft het spel potentis. Dan zal Karma Zoo een erg leuke multiplayer game worden met veel potentie voor korte potjes plezier. Ik heb echt genoten van mijn tijd met het spel, maar hoop toch dat de ontwikkelaars gaan nadenken over extra content in de toekomst. Het is in ieder geval een erg schattige en wholesome game om te proberen.