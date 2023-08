[Hands-On] Mario + Rabbids: Sparks of Hope – Rayman is een unieke toevoeging

Rayman is na jaren weer terug in een game. Niet zijn eigen game, maar in Mario + Rabbids. Wij konden hem alvast proberen tijdens Gamescom.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope ligt alweer bijna een jaar in de winkels. Dit directe vervolg van Kingdom Battle voegde onder andere nieuwe mechanics toe zoals de Sparks (Luma Rabbids) en een speelbare Rabbid Rosalina. Nu verschijnt morgen de laatste DLC voor het spel, maar wij hebben alvast kort een impressie kunnen krijgen van de uitbreiding en nog belangrijker: Rayman.

Tijdens Gamescom afgelopen week kregen wij van Ubisoft de kans om het beginstukje van ‘Rayman in the Phantom Opera’ te spelen. Of de demo exact de content uit de DLC is weten we helaas niet, maar het gaf zeker een indruk van hoe Rayman speelt en hoe de gameplay gaat zijn.

De demo begint wanneer met Rayman in een verlaten operahuis waarna je in verschillende korte gevechtslevels aan de gang kunt gaan met de bekende held. Meteen valt het al op hoe anders Rayman speelt vergeleken met de standaard beschikbare personages.

Om te beginnen heb je geen Sparks, maar krachten uit de Rayman spellen zoals de Vortex vorm. Wanneer je je vorm activeert, krijg je speciale krachten die je weer vooruit helpen. Zo kun je met Vortex inkomende schade verminderen en bewegingsdetecterende wapens gebruiken. Daarnaast heb je twee verschillende wapens die je kunt gebruiken en zal Rayman zich goed kunnen verplaatsen over de map. Je hebt namelijk Lumrings in de levels die Rayman kan gebruiken om over gaten heen te springen. Dit is nog niet alles, maar ik wil niet alles spoilen qua mogelijkheden.

Nadat je even tijd hebt gehad met alleen Rayman worden Rabbid Mario en Rabbid Peach aan de mix toegevoegd. Dit nadat Rayman eerst over zijn Rabbid trauma heen moest komen. Hierna kregen we de kans om de standaard gevechten te spelen met het team van drie personages. Doordat Rayman anders speelt dan wat je tot nu toe gewend bent, is het wel weer even wennen. Oude tactieken zul je waarschijnlijk wat aan moeten passen door de mogelijkheden die je met Rayman krijgt.

Buiten de battles om heeft Rayman ook mogelijkheden. Zo kun je slaan net als in Rayman spellen en zelfs je arm opladen om verder weg voorwerpen op te pakken, vijanden te raken of een krat kapot te slaan. Hierdoor heeft die wat meer interactie in de wereld en kun je er eigenlijk zeker van zijn dat je een gevecht kunt beginnen door zelf het initiatief te nemen.

Kortom lijk het er op dat je met Rayman een leuke toevoeging aan je spel gaat krijgen. Zowel binnen als buiten de gevechten geeft het personage je flink wat nieuwe opties en zijn interacties met de Rabbids zijn ook weer flink grappig. Hopelijk kan ik in de volledige uitbreiding wel wat meer kiezen rondom de Sparks, want deze waren in de demo voor Rabbid Mario en Rabbid Peach vastgezet.