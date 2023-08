[Hands-on] Thank Goodness You’re Here – Een knotsgek Brits avontuur

Verken de bizarre stadje Barnsworth in deze absurde en komische "klapformer".

Op Gamescom kregen we de kans om de Thank Goodness You’re Here te spelen, slechts een dag nadat deze aangekondigd was op de openingsavond van de Gamescom.

In de game Thank Goodness You’re Here ben je een kleine gele verkoper die door het Noord-Engelse stadje Barnsworth trekt om steeds meer bizarre klusjes te klaren voor de bewoners. Hoe meer bewoners je helpt, hoe meer gebieden je vrij speelt. De game zit vol Britse humor en is voornamelijk op volwassenen gericht.

Knotsgekke Britse humor alom

Tijdens het spelen van de game viel meteen de charme op. De art style geeft de indruk dat je je in een stripboek waant vol bizarre en Britse humor. Let op, want deze humor is soms meer geschikt lijkt voor de volwassenen onder ons! De game speelt zich af in Barnsworth, gebaseerd op de plaats waar de ontwikkelaars van deze game zelf zijn opgegroeid. Hierdoor is er extra focus op details, bijvoorbeeld de de authentieke regionale accenten van de personages.

De game begint met een klein gebied dat zich steeds verder uitbreid naarmate je klusjes opknapt van de bewoners. Zo moet je een tuinslang repareren en vlees halen voor een Shepherd’s pie. Terwijl je rondloopt kun je alles en iedereen een klap verkopen, vandaar de term klapformer. Op een enkele bug na die de game deed vastlopen, liep het spel erg vloeiend en we gaan er vanuit dat alles bij de release probleemloos zal verlopen.

Conclusie

Thank Goodness You’re Here komt naar verwachting in 2024 naar de Switch, de Playstation 5 en de PC. We vonden de game erg interessant en zijn erg benieuwd hoe de volledige versie zal zijn. In ieder geval hebben we een goed gevoel over de humor in de game.