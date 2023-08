Logiart Grimoire komt naar de Switch!

Een puzzelspel vol met raadsels en een verhaallijn, ben jij er klaar voor?

Developer Jupiter, ook wel bekend van van de serie Picross-Games heeft zojuist Logiart Grimoire aangekondigd voor de Switch. De splinternieuwe puzzelgame zal ergens in 2024 uitkomen voor de Switch. Logiart Grimoire heeft een nieuwe ervaring gecreëerd door wereldpuzzels en cijferpuzzels met elkaar te combineren. De game bevat niet alleen maar bijna 300 puzzels, maar er zit ook nog eens een verhaal achter. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Dat lees je hier onder.

De Grimoire van Logiart, weet jij het raadsel op te lossen?

Jij als speler hebt de magische Grimoire van Logiart in handen gekregen. Daarnaast ontmoet je Emil, de bewaarder van dit magische boek. Officieel is het magische boek dat ‘Logiart’ kan oplossen, maar er is van alles mis gegaan waardoor het boek in een groot raadsel is veranderd. Het grootste deel van ‘Logiart’ kan niet meer worden opgelost. Het magische boek gaat je wel helpen om deze raadsels en mysteries proberen op te lossen. In samenwerking met Emil ga je proberen de Grimoire van Logiart weer naar oorspronkelijke staat te herstellen.

Logiart is een “Picture Logic Puzzle” die verticale en horizontale cijfers als hints gebruikt om de illustraties af te werken. Het is een vrij eenvoudige puzzelgame die voor iedere (beginnende) puzzelaar te spelen is. Er zitten zelfs verschillende hulpfuncties in de game die je op weg kunnen helpen als je vast zit.

Vrijspelen, combineren en herstellen

De puzzels die in Logiart Grimoire zitten dienen ervoor om nieuwe raadsels vrij te spelen. Om de juiste combinaties te vinden van raadsels, kun je bij iedere puzzel verschillende hints vinden. Zoals eerder benoemd zijn er bijna 300 verschillende puzzels, dus je bent wel even zoet! Emil, de bewaarder en tevens je compagnon in dit mysterieuze puzzelverhaal, krijgt een magische kracht iedere keer als je een puzzel oplost. Naarmate Emil steeds meer magische krachten krijgt, kun jij weer verder spelen en meer puzzels en raadsels samenvoegen.

De gecategoriseerde secties van het magische boek is helaas ontoegankelijk geworden. In het begin zullen er daarom weinig categorieën beschikbaar zijn. Hoe meer je speelt, hoe meer categorieën ontgrendeld worden. Los de Logiart puzzels op, combineer de opgeloste raadsels en blijf zo door gaan. Samen met Emil ga je er voor om het magische boek volledig te herstellen!

Gaan jouw puzzelvingers al kriebelen? In 2024 zal Logiart Grimoire beschikbaar zijn voor de Switch.