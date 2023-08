[Hands-on] Vijf games voor de prijs van één

Games gericht op kinderen kunnen soms tot flinke verrassingen leiden.

Outright Games is een uitgever die zich vooral richt op toffe titels voor de jongere gamers. Tijdens Gamescom mocht ik kort aan de slag met al deze nieuwe games. Ik neem je per game kort mee in onze ervaring. Het gaat om Transformers: Earthspark – Expedition, Jumanji: Wild Adventures, The Grinch: Christmas Adventures, PAW Patrol: World en Baby Shark: Sing & Swim Party. Lees vooral even waarom het helemaal misging bij die laatstgenoemde game.

Transformers is springlevend

Waar de films het misschien niet altijd even goed doen, weet Outright Games precies de juiste snaar te raken in hun game. Het openwereldidee voor Transformers: Earthspark – Expedition was fijn om kennis mee te maken. Gericht op de jongere doelgroep is het natuurlijk wel een iets meer ingerichte openwereld, maar dat is niet persé een negatief punt. Spelend als Bumblebee kun je op de map zien wat er op je afkomt. Is het een gevecht, een gebied waar puzzels opgelost moeten worden of toch iets anders. Zelf mocht ik starten met een gevecht en dat zat ingewikkelder in elkaar dan ik had verwacht. Er waren veel combo’s mogelijk door verschillende knoppencombinaties te gebruiken. Daarnaast was het ontzettend tof dat je tijdens het gevecht ook in een auto kon ’transformen’ om iemand te verslaan. Na het gevecht kon ik nog even naar een gebied waar het puzzelen geblazen was. Het was een mooi vormgegeven gangenstelsel vol geheimen die ontdekt konden worden. Deze Transformers-game is iets om in de gaten te houden.

Jumanji is (samen) knotsgekke avonturen beleven

De volgende game die we kort konden spelen was Jumanji: Wild Adventures. Eigenlijk leek het heel erg op de New Super Mario Bros-games, maar dan met veel mooiere levels. Qua gameplay lijkt mij deze game ontzettend leuk als je het met z’n vieren kan spelen. Het kan ook alleen, maar net als bij Mario is het gewoon zo heerlijk om elkaar dwars te zitten of juist te helpen op de lastigere plekken. Jumanji: Wild Adventures is niet moeilijk en daarom ook geschikt voor jong en oud.

Kerst kwam vroeg dit jaar

Over The Grinch: Christmas Adventures kan ik vrij kort zijn. Het is een game die het boek trouw volgt. Toch vertelden de ontwikkelaars mij dat er natuurlijk wel extra elementen zijn toegevoegd, met name om de speelduur te verlengen. De levels die ik mocht spelen waren in een soort 2.5D setting. Het voelde een beetje aan als de Donkey Kong Country-games qua gameplay. Lekker door de levels rennen en ondertussen zoeken naar geheime wegen of verzamelobjecten. Echter speel je niet alleen als The Grinch, maar ook als Max de hond. Soms zijn er bijvoorbeeld kleine doorgangen waar alleen de hond doorheen kan. Na ieder level ontgrendel je weer een stukje van het verhaal. Een leuke opzet voor een spel die gericht is op de jeugd. Niet te ingewikkeld, maar voor ouders ook leuk om mee te kijken.

Nu echt een game voor de kleintjes, toch?

PAW Patrol, wie kent het niet? Ik in ieder geval niet in deze openwereldvorm. Waar de ‘grote mensen’ gamers misschien wat moe aan het worden zijn van games die gebaseerd zijn op een een open wereld, gaat dat voor de jongere gamers niet op. Tenminste, als het aan Outright Games ligt. Ik denk persoonlijk ook dat kinderen het leuk vinden om lekker te doen wat ze zelf willen. Eén van de ontwikkelaars gaf een treffend voorbeeld. Zijn dochter kon gerust vijftien minuten in de game op een schommel gaan zitten. Als docent herken ik dit gedrag wel bij kinderen. Die willen soms gewoon lekker rommelen en niet volgens een hapklare structuur iets gaan doen. In PAW Patrol: World is daar genoeg ruimte voor. Echter is ook hier, net als in de Transformers-game, wel een soort pad gemaakt. Als gamers dus wel graag een doel willen volgen, dan kan dit gewoon. Er is trouwens ook lokale multiplayer mogelijk!

De moeilijkste game van deze vijf

Je zou het niet denken, maar Baby Shark: Sing & Swim Party werd zweten geblazen. Ik wist niet dat er zoveel meer muziek bestond dan alleen het Baby Shark-lied. In deze muzikale rollercoaster zijn meer dan 30 nummers uit de Baby Shark-franchise toegevoegd. De gameplay is vooral gebaseerd op games als Guitar Hero of het recentere Samba de Amigo. Waar het simpel begon, mocht ik ook een speciaal eindlevel spelen. Ik werd gewoon omver geblazen door de moeilijkheidsgraad. Wat was dit level pittig zeg. Uiteraard had ik geen ervaring in de game zelf, waardoor het een beetje gemeen was om mij meteen een level ver in de game te geven. Toch kon ik merken dat Baby Shark: Sing & Swim Party dus flink uitdagend kan zijn. Wie weet ga ik deze game wel reviewen, doen?

Dit was mijn Hands-on ervaring bij Outright Games. Overigens nog een algemene opmerking over al deze games. De kwaliteit qua hoe alles loopt en eruit ziet valt mij positief op. Uiteraard lopen niet alle genoemde games vlekkeloos, maar ik heb zeker slechtere voorbeelden gezien. Het is tof om te zien hoeveel aandacht deze uitgever aan hun titels besteed. Zou jij één van deze games overwegen?