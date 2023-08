Paldea in nieuw seizoen Pokémon GO: Adventures Abound

Nog maar een paar dagen wachten.

We hebben net het Pokémon GO Fest 2023 achter de rug. Even bijkomen, even de benen wat rust geven, maar het nieuws stopt niet! Pokémon GO is op X (voorheen Twitter) aan het teasen met korte trailers voor het aankomende seizoen.

Vanaf 1 september tot en met 30 november gaan we los met Adventures Abound. Er is veel te speculeren over wat we kunnen verwachten, maar de teasers maken in ieder geval één ding duidelijk: de Paldea starters komen sowieso in de game.

Zoals je kunt zien gaat het ook vooral om de starters en zijn verdere Pokémon nog de vraag. Het is aannemelijk dat we meer ‘mons uit de regio zullen zien, maar misschien dat die ook wat langer op zich laten wachten. Het nieuws brengt ook wat vragen met zich mee. De Pokémon uit eerdere regions zitten ook nog niet allemaal in de game. Gaat Pokémon GO hier niet iets te snel door naar de volgende regio?

Wat het ook wordt, we gaan het beleven vanaf 1 september. Welke starter kijk je naar uit, en welke Pokémon uit Paldea of een andere regio hoop je dat (eindelijk) in de game zal verschijnen?