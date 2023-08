Skater XL komt eindelijk naar de Switch

En bij een aangekondigde release hoort natuurlijk ook een trailer.

Het is eindelijk tijd om je skatedromen uit te laten komen, want Skater XL krijgt eindelijk een Switch-release. Deze heeft even op zich laten wachten: de game werd in 2019 al aangekondigd en is sinds 2020 al op andere platforms te spelen. Gelukkig wordt het wachten nu beloond, en het ziet ernaar uit dat we veel plezier aan deze game gaan beleven. Zet de datum dus maar vast in je agenda: 5 december 2023 komt Skater XL uit. Dat klopt, dit jaar nog!

Wat kunnen we verwachten van deze release? Je kunt er gerust op zijn dat Easy Day Studios hard aan het werk is geweest om alle puntjes op de i te zetten. Op de eerste plaats geniet je van 60 fps, of je nu via je dockingstation speelt of in handheldmodus. Dat staat dus garant voor supervloeiende physics-based gameplay! En als een skategame iets nodig heeft, is het wel supervloeiende phyics-based gameplay, zodat je de gruwelijkste tricks naadloos uitvoert.

Anno 2023 mag online multiplayer eigenlijk bijna niet meer ontbreken, en ook hier stelt Skater XL niet teleur. Stap samen met je vrienden op jullie boards en cruise door de stad, doe elkaar de nieuwste tricks voor die je hebt geleerd, of bekijk sessies van anderen. En dankzij Mod.io heb je ook nog eens toegang tot een uitgebreide collectie mods, gemaakt door de enthousiaste en getalenteerde community.

Stap dus in de schoenen van jouw favoriete pro-skater – elk met hun eigen gear – en maak je skatedromen waar zonder zelf risico te lopen op gebroken botten. Reken maar dat de gelikte soundtrack ook aan de ervaring bijdraagt. In de onderstaande trailer krijg je alvast een voorproefje van de vibe.