Sprout Valley verschijnt begin september op de Nintendo Switch

Help kat Niko een nieuw leven op te bouwen op een eiland!

Een paar maanden geleden kondigde ontwikkelaar Vadzim Liakhovich en uitgever RedDeerGames aan dat Sprout Valley naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Inmiddels is dan eindelijk de releasedatum van 8 september naar buiten gekomen en dat betekent dat we al bijna met dit avonturenspel aan de slag kunnen gaan. De game gaat voor een bedrag van €17,99 over de digitale toonbank en om deze titel te downloaden heb je maar een kleine 128 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Sprout Valley krijg jij de taak om kat Niko te helpen ontsnappen uit de grote stad en een nieuw leven te beginnen op een eiland. Omdat Niko kennis en passie voor de natuur heeft, ga je van dit eiland de allermooiste plek op aarde maken. Dit doe je onder andere door gewassen te verbouwen, te vissen en te mijnen. Tevens kun je ook allemaal nieuwe recepten maken en verschillende vaardigheden vrijspelen. Daarbij belooft het spel een charmante 2D-pixel uiterlijk en fijne muziek te hebben.

Ben je benieuwd geworden naar Sprout Valley? Bekijk dan onderstaande trailer!