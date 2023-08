Fitness Boxing is binnenkort niet meer digitaal te koop

Je hebt nog tot en met 30 november om de game digitaal aan te schaffen.

De afgelopen jaren zijn er drie Fitness Boxing-games verschenen op de Nintendo Switch. De eerste dateert alweer van 21 december 2018 en heet Fitness Boxing. Nu heeft Nintendo bekendgemaakt dat de game uit de eShop zal verdwijnen. Dat betekent dat de game nog tot 30 november 2023 om 23:59 uur te koop is, maar daarna niet meer. Dit gaat alleen om de digitale versie. De fysieke versie blijft natuurlijk wel te koop. Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise en Fitness Boxing: Fist of the North Star blijven daarentegen vooralsnog digitaal te koop.

Vanaf 30 november 2023 om 23:59 uur zal het niet meer mogelijk zijn om de downloadversie van #FitnessBoxing te kopen.



Ga naar de website voor meer informatie: https://t.co/0uxFWKjXkV — Nintendo Nederland (@NintendoNL) August 30, 2023

Wil je de game nog digitaal aanschaffen, dan zal je dus moeten opschieten. De game is voor €49,99 te krijgen in de eShop. Of er nog een aanbieding komt voor die tijd is onbekend. Voor de sportfanaten onder is, is de game zeker aan te raden. De game zet je aan het bewegen en motiveert je om dat vol te houden. Het boksen gaat op het ritme van de muziek en weet je goed in beweging te houden.

Ga jij Fitness Boxing nog snel aanschaffen voor de game verdwijnt? Laat het ons weten in de reacties!