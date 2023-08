[Gerucht] Komt er een speciale Super Mario-variant van de Nintendo Switch OLED?

Volgens billbil-kun wordt deze Switch morgen tijdens de Super Mario Bros. Wonder Direct al aangekondigd!

Speciale uitgaves van Nintendo consoles zijn natuurlijk niks nieuws, maar ze blijven natuurlijk wel altijd erg leuk om te zien of te verzamelen. De Nintendo Switch OLED kent buiten de normale varianten ook nog een Splatoon 3 Edition, een Pokémon Scarlet & Violet Edition en een The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition. Volgens leaker billbil-kun komt er over een niet al te lange tijd een nieuwe Super Mario-variant bij. Deze zou morgen tijdens de Super Mario Bros. Wonder Direct al aangekondigd moeten worden. De Super Mario-variant van de Nintendo Switch OLED zou volgens billbil-kun rode Joy-Con-controllers hebben met dezelfde kleur dock.

Net zoals elk gerucht dat er op het internet verschijnt moet ook deze natuurlijk met een korreltje zout genomen worden. Gelukkig weten we morgen al of dit gerucht klopt en hoeven we dus niet al te lang te wachten op het antwoord.