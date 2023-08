[Giveaway] Maak kans op Death Becomes You

Lees snel verder hoe je kans kan maken op deze mysterieuze visual novel!

Maak je klaar voor een nieuwe giveaway! Begin deze maand verscheen Death Becomes You voor de Nintendo Switch. Deze visual novel beoordeelden we in onze review met een mooie 7,0. En wij verloten een code van Death Becomes You voor de Nintendo Switch. Dit doen we in samenwerking met Ratalaika Games. Hoe je mee kan doen lees je hieronder!

Meedoen is simpel. Aanstaande vrijdag om 20:00 uur start onze livestream. Dan gaan we samen met jullie Fall Guys spelen. Dat wordt een hoop vallen en weer opstaan. De game wordt verloot onder alle mensen die deelnemen aan Fall Guys tijdens de gehele livestream. Slechts een potje meedoen, is dus niet voldoende. Het is de bedoeling dat je lekker actief met ons meedoet. Alle details van de livestream kan je hier vinden. Vergeet je ook niet voor de livestream aan te melden via onze Discord-server.

We hopen jullie allemaal vrijdag te zien bij onze livestream voor deze giveaway. Wie weet, win jij dan de code voor Death Becomes You. Tot vrijdag!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de livestream bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per mail verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.