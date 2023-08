[Hands-on] Ravenswatch – Skills maximaal getest op Gamescom

Een sprookjesachtige roguelike.

Ravenswatch was één van de games die wij mochten spelen op Gamescom, en al snel werd duidelijk dat dit de perfecte game is voor gamers die van flink wat uitdaging houden én hun skills willen testen. We gingen ruim een half uur zelf aan de slag met de game. Daarna kregen we nog een speelsessie met de ontwikkelaar, om meer van de game te kunnen zien. Een ding kunnen we je alvast verklappen, Ravenswatch is een titel om in de gaten te houden!

Al snel tijdens het spelen werd duidelijk dat fans van flinke uitdagingen en iedereen die ervan houdt om hun vaardigheden te testen, hun hart kunnen ophalen met Ravenswatch. Het spel is een nieuw roguelike-actiespel van de makers van Curse of the Dead Gods. In de game speel je telkens met één van de verschillende personages welke stuk voor stuk uniek uitblinken in de strijd. Elk personage speelt compleet anders en biedt een unieke ervaring. Het ene personage is meer hack-and-slash met zwaard, terwijl een ander personage een meer shoot-‘em-up-ervaring biedt. Wélk personage je ook kiest, de opzet is telkens hetzelfde. In elk van de verschillende levels moet je binnen iets minder dan 20 minuten zoveel mogelijk vijanden verslaan, items vinden en uitdagingen aangaan, om zo sterk mogelijk te worden. De reden? Wanneer de tijd om is wordt je naar een eindbaas geteleporteerd, en die zijn niet bepaald vergevingsgezind…

Een opmerkelijk gaaf personage vond ik Geppetto. Deze is afkomstig uit het beroemde verhaal over Pinocchio, en gaat de strijd aan samen met zijn poppen. Geppetto beschikt over bijzonder innovatieve vaardigheden, die hij heeft ontwikkeld om het verlies van zijn arm te compenseren. Als hybride van een close-combat-strijder en afstandschutter, kan deze uitvinder poppen oproepen om voor hem te vechten, erg leuk!

Telkens wanneer je een speelsessie aangaat, heb je de keuze uit verschillende helden, die overduidelijk geïnspireerd zijn door sprookjes. Zo kun je onder andere kiezen uit Scarlet, the Pied Piper, Beowulf en the Snow Queen. Zoals gezegd moeten zij het na een kleine 20 minuten opnemen tegen de Nightmare, die hun droomwereld is binnengevallen. In de tijd die je hebt ben je constant bezig vijanden te verslaan, schatkisten te zoeken en extra uitdagingen aan te gaan. Alleen zo ga je namelijk in level omhoog en krijg je unieke aanvallen en krachten die je sterker maken. Je kan ervoor kiezen de eindbaas al aan te gaan op level 1, maar dat wordt zo goed als onmogelijk. Hoe hoger je in level bent, hoe beter je de eindbaas zult kunnen verslaan. Ravenswatch is absoluut geen makkelijke game. Nee, niet omdat ik er niets van bakte, ook de ontwikkelaar benadrukte dit.

In mijn speelsessie kon ik in mijn eentje spelen, maar ook multiplayer speelt een grote rol. Je kan oprecht prima alleen de levels doorspelen, maar je kan ook tot drie vrienden uitnodigen en samen klaarstormen om het op te nemen tegen de Nightmare. Hiermee kun je vervolgens de verschillende personages en hun vaardigheden combineren. Weliswaar konden wij de multiplayer nog niet testen, het concept belooft interessant te worden. De vraag is nog wél even hoe de online communicatie met medespelers dan op de Switch zal gaan, en daar buigt de ontwikkelaar zich momenteel ook nog over. Een ding is wel zeker, Ravenswatch komt ook naar de Switch en daarmee krijgt de hybride console er zomaar een erg toffe roguelike bij!