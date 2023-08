Pinball M komt naar de Nintendo Switch

Flipperen gecombineerd met horror!

Op de Nintendo Switch zijn al verscheidene pinball-games beschikbaar. Zo heb je Pinball FX, Star Wars Pinball en zelfs Pinball in de NES-app voor leden van Nintendo Switch Online. Zen Studios is een bekende ontwikkelaar in de wereld van pinball-games. Recent hebben ze Pinball M aangekondigd. Een gloednieuwe pinball-game waarvoor ze nieuwe tafels aan het maken zijn. Het was eerder nog niet duidelijk, maar het is bevestigd dat de game ook naar de Nintendo Switch komt. Wanneer is onbekend, maar daar horen vast snel meer over.

Pinball M is een pinball-game, wat je kan zien als een digitale flipperkast. Het focust zich op horror met vele enge elementen. Verwacht dus tafels die in het teken staan van horror, zoals de tafel Wrath of The Elder Gods Director’s Cut. Dit alles wordt gecombineerd met de ijzersterke gameplay die je kan verwachten bij pinball. Heb jij al zin in een nieuwe pinball-game? Laat het ons weten in de reacties!