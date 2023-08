Sea of Stars verkoopt 100.000 exemplaren in de eerste dag

Een sterk begin voor de retro-RPG.

Na een lange ontwikkeling is Sea of Stars gisteren eindelijk uitgekomen. En hoe! De RPG heeft in 24 uur tijd ruim 100.000 exemplaren verkocht, zo maakt ontwikkelaar Sabotage Game trots bekend op X (Twitter):

We’re speechless. Thank you ❤️ pic.twitter.com/OJXJ0mawpg — Sea of Stars (@seaofstarsgame) August 30, 2023

Sea of Stars is een RPG die veel inspiratie haal uit klassieke Japanse RPG’s uit de SNES-, GBA- en PlayStation-bibliotheken. Niet voor niets zaten fans reikhalzend uit te kijken naar deze release. En het lijkt sowieso goed te gaan met de game. Op het moment van schrijven heeft de titel een solide score van 91 op Metacritic.

Wat extra indrukwekkend is, zoals wordt opgemerkt door Nintendo Life, is dat de game ook ‘gratis’ beschikbaar is op Xbox Game Pass. Dan toch nog zoveel exemplaren verkopen in zo’n korte tijd is best bijzonder. We verwachten dan ook dat de sales nog een keer opgeschroefd worden als de iam8bit de fysieke versie van de game uitbrengt in 2024.

🌙 Physical Edition coming early 2024 in partnership with @iam8bit ☀️



To stay informed, you can sign up to the newsletter here: https://t.co/WhoteYfqtt pic.twitter.com/m6eq7G525Z — Sea of Stars (@seaofstarsgame) August 21, 2023

Mocht je nog de nieuwe launch-trailer willen bekijken om te zien waar het allemaal over gaat, die vind je hier:

Heb jij uitgekeken naar deze game? Ben jij voor de digitale versie gegaan of wil je de game fysiek? Laat het weten in de comments.