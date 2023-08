Suikoden I & II HD Remaster vertraagd voor onbepaalde tijd

Komt waarschijnlijk pas volgend jaar uit.

Hoewel de remaster officieel nooit een releasedatum heeft gekregen, heeft Konami toch bekendgemaakt dat Suikoden I & II HD Remaster is vertraagd. In een bericht op hun officiële site en een post op X (ook wel Twitter genoemd) wordt gezegd dat de game een release in 2023 niet meer gaat redden:

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune & Dunan Unification Wars moet, zoals de naam al zegt, een HD-remaster worden van de eerste twee Suikoden-games. Suikoden is een Japanse RPG die in 1995 uitkwam voor de PlayStation en kreeg in 1998 een vervolg. De games kregen nooit de status van bijvoorbeeld een Final Fantasy of Dragon Quest, maar wist toch trouwe fans te vinden. In 2006 kreeg Japan een compilatie van die games op de PSP en het was de bedoeling dat de HD-versie van die compilatie in 2023 uit zou komen. Dat lijkt dus helaas niet gelukt.

Daarnaast is in juli bekendgemaakt dat Suikoden spin-off Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ook is vertraagd. Die game staat nu ook gepland voor een release in 2024. Het lijkt erop dat Konami weer een beetje in moet komen als het aankomt op het ontwikkelen van games.

Kijk jij uit naar deze compilatie? Ben je teleurgesteld of vind je dat de ontwikkelaars hun tijd moeten nemen voor deze games? Laat het weten in de comments.