Begin oktober wordt de Nintendo Switch OLED-model Mario Edition (rood) uitgebracht

Ga jij deze Mario Edition in huis halen?

Gisteren ging er al een gerucht rond dat er een Nintendo Switch OLED-model zou verschijnen in het teken van Super Mario. Deze zou tijdens de speciale Super Mario Bros. Wonder Nintendo Direct van vandaag aangekondigd worden. Geruchten zijn absoluut niet altijd waar, maar in dit geval had leaker billbil-kun gelijk. Er komt dus een nieuwe Mario Edition Nintendo Switch OLED aan!

Het is officieel, de Mario Edition-Switch is aangekondigd!

Zoals je misschien wel weet kunnen Switch-bezitters vanaf 20 oktober aan de slag met Super Mario Bros. Wonder. Een paar weken voor de release van het 2D-platformspel, op vrijdag 6 oktober, zal deze Nintendo Switch OLED te koop zijn. In tegenstelling tot de normale Nintendo Switch OLED zal de Nintendo Switch OLED-model Mario Edition (rood) een mooie rode kleur krijgen. Dit betekent dat de Joy-Con-controllers, de console zelf en de dock allemaal een iconische rode Mario-kleur hebben.

Echter is dat niet alles want deze console zit vol met details. Als je goed kijkt zie je op de dock namelijk het silhouet van een springende Mario en er zelfs nog wat verborgen munten te vinden. Let wel op dat jij bij aankoop van deze Mario Edition-Switch niet de game zelf ontvangt. Deze zul je dus nog los moeten aanschaffen.

Kan je niet wachten om deze Nintendo Switch OLED-model Mario Edition (rood) te zien? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande afbeeldingen!