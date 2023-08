Borderlands 3 Ultimate Edition komt naar Switch

Komt eraan in oktober inclusief alle DLC.

Het gerucht ging al een tijdje in de lucht en het spel kreeg zelfs een rating voor Switch eind 2022, maar Borderlands 3 Ultimate Edition komt eindelijk naar onze geliefde console. Dit heeft uitgever 2K zonet bekendgemaakt. We worden de laatste tijd verwend met zogenaamde “onmogelijke” ports voor de Switch.

Borderlands 3 is een actie RPG-shooter van Gearbox die oorspronkelijk uitkwam in 2019. De titel werd oorspronkelijk uitgebracht in 2019 voor de PlayStation 4, Xbox One en Windows. De PlayStation 5- en Xbox Series X|S-versies kwamen uit het jaar daarop. Dit is het derde deel in de serie. Borderlands Legendary Collection en Borderlands: The Handsome Collection zijn sinds 2020 verkrijgbaar op Switch.

Borderlands 3 Ultimate Edition belooft de ultieme Borderlands-ervaring te zijn. Niet alleen de bekroonde basisgame zal beschikbaar zijn, maar ook de 6 DLC, de volledige collectie cosmetische bonuspakketten, de “Designers Cut” en de “Directors Cut”.

Borderlands 3 introduceert een nieuwe set van 4 Vault Hunters. Dit zijn de ultieme schattenzoekers van Borderland. Je zal daarbij solo of met een vriend in lokale of online co-op verschillende werelden moeten doorkruisen, de nodige dodelijke vijanden uitschakelen en natuurlijk zoveel mogelijk buit maken. Elk personage heeft ook uitgebreide skills en aanpassingsmogelijkheden.

Borderlands 3 Ultimate Edition verschijnt op 6 oktober 2023. Er komt zowel een digitale als een fysieke editie en zouden €59,99 gaan kosten. 2K Games heeft ook Borderlands Collection: Pandora’s Box bekendgemaakt. Dit is het complete pakket, met alle games uit de volledige franchise. We hebben hierover geen nieuws of deze ook naar Switch komt.

Zal jij Borderlands 3 oppikken in oktober op Switch? Laat het ons weten in de comments.