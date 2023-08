Dit kun je verwachten van Super Mario Bros. Wonder

Lees hier wat deze wonderbaarlijke Mario-game allemaal te bieden heeft.

Vanmiddag was er een Nintendo Direct voor Super Mario Bros Wonder. In deze Direct werd er veel nieuwe informatie over de game onthuld. Mocht je hem gemist hebben, dan kun je hem hieronder terugkijken. In dit artikel hebben wij de belangrijkste informatie op een rijtje gezet:

Bloemenrijk:

Allereerst zal Super Mario Bros Wonder zich in een compleet nieuwe wereld gaan afspelen, namelijk het Bloemenrijk. Deze wereld ligt op steenworp afstand van het Paddenstoelenrijk. In deze nieuwe wereld bevinden zich de wonderbloemen. Als je in een level een wonderbloem aanraakt, wordt er een wondereffect geactiveerd, waardoor er nogal interessante dingen gebeuren. Buizen kunnen gaan bewegen, het terrein kan kantelen, je perspectief kan veranderen of je zweeft plotseling door de ruimte. Er zijn zelfs wonderen waarbij je personage in een Goomba of een stekelbal transformeert.

In het verhaal van Super Mario Bros Wonder heeft Bowser een wonderbloem aangeraakt waardoor hij versmolt met het kasteel van prins Florian. Met zijn nieuwe krachten stort hij het koninkrijk in chaos. Nu is het aan Mario en zijn vrienden om Bowser te stoppen en het Bloemenrijk te redden.

De karakters:

Naast details over het verhaal en de wonderbloemen is het ook duidelijk geworden met welke karakters je de game nu allemaal kunt spelen. Dit zijn de volgenden:

Mario

Luigi

Peach

Daisy

blauwe Toad

gele Toad

Toadette

Yoshi

Rode Yoshi

Gele Yoshi

Lichtblauwe Yoshi

Nabbit

Belangrijk om te vermelden is dat de Yoshi’s en Nabbit geen schade kunnen oplopen. Deze maken de game daarmee makkelijker voor mensen die minder ervaring hebben met Mario games. Dit betekent echter niet dat ze niet dood kunnen. Wanneer je bijvoorbeeld in een gat of in de lava beland ga je nog steeds dood. Helaas komen deze beginners vriendelijke karakters echter wel met de voorwaarde dat ze geen power-ups kunnen gebruiken.

Maak kennis met nieuwe en oude vijanden

Tijdens de Super Mario Bros. Wonder Direct zijn er een aantal nieuwe vijanden getoond. Zo maakte we vanmiddag kennis met de Hoppycats. Deze wezentjes imiteren jou en springen wanneer jij dat doet. Melon Piranha Plants spuwen zaadjes uit hun bek en Condarts vliegen razendsnel op je af en vallen aan met hun spitse snavels. Verder maakte we ook nog kennis met Konks, Mumsy’s en Maw-Maws. Echter zitten er ook nog andere nieuwe vijanden in het spel, maar deze houdt Nintendo nog even geheim.

Zoals we in de allereerste video van Super Mario Bros. Wonder al zagen keren ook vijanden terug die we kennen uit eerdere Super Mario Bros.-games. Zo kunnen we ook ditmaal weer op het hoofd springen van Goomba’s, schilden gooien van Koopa Troopa’s, wegrennen van Boo’s en stekels ontwijken van Lakitu.

Nieuwe power-ups:

Naast de Wonderbloemen bevat Super Mario Bros Wonder ook nieuwe “reguliere” power-ups. Het gaat hierbij om bubbel Mario. Zoals de naam doet vermoeden schiet je met deze power-up bubbels af. Deze kun je vervolgens gebruiken als extra platform om op te springen. Dit kun je doen om bijvoorbeeld hogere platformen mee te bereiken waar soms geheime uitgangen of collectibles verborgen zitten. Ook kunnen deze bubbels vijanden vangen. Deze vijanden veranderen hierdoor soms in munten. Een andere nieuwe Power-up is drill Mario. Hiermee kun je door de grond graven om makkelijker van A naar B te komen. Ook kun je stekelige of hardhoofdige vijanden heel eenvoudig uitschakelen.

Hiernaast is er ook meer bekend over de vaardigheden van olifant Mario. Allereerst kun je zijn grote slurf gebruiken om vijanden om weg te stoten maar hiernaast is deze ook inzetbaar om water te absorberen en weg te schieten.

Badges:

Tijdens dit gloednieuwe Mario-avontuur speel je ook badges vrij. Deze badges kunnen de gameplay van Super Mario Bros. Wonder, net zoals de wonderbloemen, volledig veranderen. Uiteraard zijn er verschillende badges en heeft elk zijn eigen speciale vaardigheid. Denk bijvoorbeeld aan parachutepet-badge. Hiermee kunnen de personages hun val vertragen waardoor je nét iets meer bewegingsruimte in de lucht hebt. Ook kun je jouw klautervaardigheden verbeteren door middel van de muurklimsprong-badge. Denk je niet dat deze badges iets voor jou zijn? Dan kun je gelukkig ook de dolfijnslag-badge en oplaadsprong-badge. Uiteraard is dit pas het topje van de ijsberg, want er zijn nog véél meer badges aanwezig in dit platformspel die jouw avontuur een tikkie specialer maken.

Wat denk jij over deze nieuwe beelden? Kun jij ook niet wachten om met dit nieuwe kleurrijke 2D Mario avontuur aan de slag te gaan? En welk van deze nieuwe gameplay elementen maakt jou het meest enthousiast? Laat het ons vooral weten in de reacties!