[Hands-on] Arco – interessante combat, maar grafisch niet altijd geweldig

Arco is nog maar net aangekondigd, maar wij konden alvast een kijkje nemen met de gameplay.

Voorafgaand aan Gamescom kregen wij de uitnodiging om drie games bij Panic te proberen, de uitgevers van onder andere Untitled Goose Game. Afgezien van de drie codenamen wisten we echter nog niets over de games. Ik kon aanwezig zijn bij Codename Sundown, het spel wat ondertussen ook officieel is onthuld als Arco. Achter gesloten deuren kon ik alvast een demo van het spel proberen waarin de pixelartgame duidelijk werd neergezet.

De demo die ik kon spelen bevatte twee verschillende onderdelen een korte tutorial en een stukje van de uiteindelijke gameplay. De bugs daargelaten aangezien het een vroege versie van het spel is was het een goede ervaring. Ik denk alleen dat het contrast voor de pixelart misschien wat scherper had gekund. Soms was het onderscheid tussen elementen niet helemaal duidelijk.

Verder is Arco een erg leuke tactische actiegame. De game heeft een soort turn-based gevechten die tegelijk met een tegenstander uitgevoerd worden. Je hebt de tijd om je aanvallen te plannen, waarna jij en de vijanden tegelijk bewegen. Hierdoor moet je goed opletten op de mogelijkheden en ook de bewegingen van je vijand. Echter soms heb je toegang tot een aanval die de vijand interupt waardoor die niet kan aanvallen, maar jij wel. Echter aanvallen kost, afhankelijk van de aanval, een bepaald aantal mana. Om deze bij te vullen zul je een beurt moeten blijven stilstaan of alleen maar lopen. Lopen geeft je maar een enkele mana, terwijl stilstaan je meer geeft. Maarja, ga je stilstaan terwijl er vijanden zijn? Hiervoor moet je tactisch nadenken. Ik had uiteindelijk een handig trucje ontdekt die alles enorm makkelijk maakte, maar die zal in de uiteindelijke release niet meer voorkomen.

Hoewel je normaal rustig kunt bepalen wat je actie gaat zijn, wordt het soms wat lastiger gemaakt door middel van geesten die soms als vijand opduiken. Deze vijanden zijn niet aan te vallen en verdwijnen vanzelf. Echter ze kunnen bewegen terwijl jij rustig aan het plannen bent. Hierdoor zul je wel op moeten blijven letten en wat sneller je keuzes maken. Deze dynamische gevechten kosten even wat moeite om onder de knie te krijgen, maar zijn het zeker waard. Het tactische met simultane uitvoering maakte het een goede ervaring.

Naarmate het spel vordert krijg je meer en meer experience waarmee je meer health kunt vrijspelen, maar ook nieuwe aanvallen om meer variatie binnen gevechten te krijgen. De demo gaf mij alvast wat opties die vrijgespeeld waren om alvast een idee te geven van latere gameplay.

De ontwikkelaar wilt uiteindelijk vier campagnes met een verhaal waarin jouw keuzes het verloop bepalen in het spel hebben als content. Je reist met vier helden door verschillende locaties zoals bossen en woestijnen. Dit allemaal begeleid door een soundtrack van de Spaanse componist Bibiki.

Hoewel deze game niet zo apart is als Untitled Goose Game lijkt de kwaliteit in elk geval net zo hoog te worden. Hopelijk wordt de grafische stijl nog iets aangepast voor wat beter contrast tussen verschillende elementen in de wereld, maar ik ben in elk geval positief verrast door de gameplay.