Kijk je mee? Super Mario Bros. Wonder Direct om 16:00 uur

Maak je klaar om verwonderd te worden in een Super Mario Bros. Wonder Direct.

Super Mario Bros. Wonder werd eerder dit jaar tijdens een Nintendo Direct aangekondigd. Tijdens die Direct werd een enkele trailer getoond die liet zien dat het een erg frisse versie van Super Mario Bros. moet worden. Dit niet alleen door nieuwe power-ups, maar ook door bijzondere effecten van bloemen. Er is echter nog zat wat we niet weten van het spel, en daar komt vanmiddag verandering in.

Vanmiddag om 16:00 uur is het namelijk tijd voor een nieuwe blik op de game. In een speciale Nintendo Direct zal er dan ongeveer 15 minuten een deep dive gegeven worden in het nieuwe spel. De Direct zal hieronder live op Daily Nintendo te volgen zijn.