Mario + Rabbids Sparks of Hope DLC 3 krijgt lanceringstrailer

Is nu te koop!

De derde DLC voor Mario + Rabbids Sparks of Hope, met Rayman in een hoofdrol is nu te koop in de eShop voor €14,99. Dit derde pakket heet “Rayman in the Phantom Show”. Begin deze week is er nog een hands on verschenen op deze site. Zo kan je nalezen wat de eerste indrukken waren van Jorden.

In dit gloednieuwe avontuur, dat losstaat van de verhaallijn van het origineel, kunnen spelers Rayman, Rabbid Peach en Rabbid Mario besturen. Het speelt zich af in het dramatische Space Opera Network, een griezelige tv-studio vol rekwisieten en easter eggs.

Bekijk de lanceringstrailer voor deze laatste DLC voor Mario + Rabbids: Sparks of Hope om te zien wat je kunt verwachten, met nieuwe mechanieken, omgevingen en Rayman als nieuw speelbaar personage.