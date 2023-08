Onlinemogelijkheden Super Mario Bros. Wonder

Lees hier wat alle onlinemogelijkheden inhouden!

Zojuist is de Super Mario Bros. Wonder Direct uitgezonden waarin een hoop informatie bekend is gemaakt. Iets waar veel mensen op hoopten was online multiplayer. Sinds de aankondiging van de game in juni was er niets over bekend. Ja, we wisten al over lokale multiplayer, maar men wilde ook graag online samen kunnen spelen. Het verlossende woord is eruit: er zijn onlinemogelijkheden! Welke precies, dat lees je hieronder.

Live-ghosts

Als je ervoor kiest om online te spelen, dan zal je andere spelers op je wereldkaart en in levels zien lopen. Ze verschijnen als live-ghosts, wat betekent dat je precies ziet wat die andere spelers doen in zo’n level. Het heeft als voordeel dat ze je bijvoorbeeld kunnen redden, wanneer je bent doodgegaan. Dat werkt op eenzelfde manier als in lokale multiplayer; jouw geest zweeft rond en als een andere speler binnen de tijd jou aanraakt, dan keer je terug in het spel zonder een leven te verliezen.

Daarnaast kan je elkaar begroeten, voorwerpen met elkaar delen en elkaar voor een eenzame dood behoeden met borden. Nu denk je wat zijn borden? Borden zijn letterlijk borden die je kan plaatsen op strategische plekken in het level. Mocht een andere speler rond dat punt doodgaan, dan kan hij als geest daarnaartoe zweven. Als het lukt en de geest het bord aanraakt, dan komt de speler weer terug in het spel. Tevens zijn er in Popplinshops nog vele verrassingsborden te koop. Welke je krijgt, is elke keer een verrassing.

Het heeft zelfs een reden om je medespelers te helpen. Je verdient daarmee namelijk hartpunten. Wees dus lief voor elkaar en help elkaar door de lastige stukken heen.

Met vrienden online spelen

In Super Mario Bros. Wonder kan je een kamer aanmaken om online samen met je vrienden te spelen. In zo’n kamer kan je zien welke levels jouw vrienden aan het spelen zijn. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat we willen van online multiplayer. Wees gerust want je kan samen aan een level beginnen en races houden in bepaalde levels.

Om een Vriendenrace te starten moeten alle deelnemende vrienden tegen het raceblok springen. Vervolgens start de race en is het kijken wie het snelste bij de vlaggenstok is, of toch niet? Andere finishes zijn namelijk ook mogelijk. Zo kan het draaien om wie als eerste een baas verslagen heeft of een wonderzaadje bemachtigd heeft.

Kortom er zijn een hoop verschillende mogelijkheden om online te spelen. Of je vrienden nu wel of geen tijd hebben, er valt online altijd wat te beleven. Wanneer de game op 20 oktober 2023 verschijnt, zullen we ontdekken of dit alle gewenste onlinemogelijkheden zijn. De game is in de Nintendo eShop voor te bestellen voor €59,99 of met gamevouchers. Daarnaast zal de game fysiek te koop zijn.

Ben jij tevreden met deze online multiplayer of had je er wat anders van gehoopt? Ga je Super Mario Bros. Wonder kopen op release? Laat het ons weten in de reacties!