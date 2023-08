Pas op! Pokémon Scarlet & Violet DLC details zijn aan het lekken

Nieuwe Pokémon en vormen komen voorbij op social media.

Het is weer zo ver, de volgende lek is namelijk een feit voor Pokémon. Ditmaal worden er nieuwe Pokémon uit de aankomende DLC gelekt. Nadat vorig jaar al namen, afbeeldingen en meer lekten van het hoofdspel is het nu dus de beurt aan de DLC.

We zullen de leaks niet delen op Daily Nintendo. Toch is het niet heel moeilijk om ze op platformen als Twitter/X te vinden als je weet hoe je moet zoeken. Hierom willen we jullie waarschuwen voor de leaks. Leakers hebben op het moment al meerdere Pokémon, Pokémon namen en nieuwe vormen onthuld.

Pas dus op voor spoilers als je zelf deze Pokémon wilt ontdekken.