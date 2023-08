[Review] Samba de Amigo: Party Central – Shake it Up Amigo!

Onze Amigo is terug in een gloednieuwe Samba de Amigo-game!

Toen Samba de Amigo: Party Central voor de Nintendo Switch werd aangekondigd, moet ik eerlijk bekennen dat mijn hart wel even extra tekeerging. Meer dan twintig jaar terug (ja, ik word nu echt oud) maakte ik kennis met deze enorm vrolijke ritmegame op de Dreamcast. Met bijbehorende maracas-controllers kon je je uren lang vermaken door met de controllers op het juiste ritme te bewegen. De game werd destijds bestempeld als één van de beste ritmespellen aller tijden. Later verscheen er een remake op de Nintendo Wii en inmiddels heeft de Switch een gloednieuw eigen deel mogen ontvangen en probeert het hoofdpersonage Amigo weer te schitteren op het ritme. Weet de game nog steeds te scoren?

Shake it Up!

Ongetwijfeld zijn er zat mensen die nog niet eerder van de serie hebben gehoord; in Europa is deze ook nooit heel populair geworden. Eerst even een korte introductie. Samba De Amigo is een maracas-ritmespel waarbij je op het ritme van de muziek moet bewegen. De game vertelt je precies hoe, waar en wanneer je je Joy-Con, welke als maracas functioneren, moet schudden. Wanneer je op de maat en op de juiste plek schudt, stijgt je score. Via een duidelijke en simpele weergave op het scherm, die uit zes cirkels bestaat, wordt aangegeven hoe je de Joy-Con moet bewegen: drie aan de linkerkant en drie aan de rechterkant. Wanneer de bal de cirkel bereikt, schud je één (of beide, voor extra punten) van de Joy-Con aan de juiste kant en op de juiste hoogte.

Daarnaast vraagt ​​de game je ook af en toe een pose aan te nemen door je op twee specifieke locaties een figuur met de Joy-Con te laten zien. Je krijgt een korte periode om het figuur te matchen voor extra punten. Leuk is ook dat tussen de muziek door ook kleine minigames voorbij komen. Zo moet je soms een honkbalknuppel bewegen of bijvoorbeeld een high-five geven. Een kleine toevoeging die wél wat extra variatie met zich meebrengt.

Dat is in de basis Samba de Amigo. Het bewegen doe je vervolgens op een van de vele, veelal vrolijke nummers. Er zijn 40 nummers aanwezig en extra liedjes zijn in de vorm van DLC te koop. Wat opvalt in dit nieuwe deel is de keuze voor vooral moderne pop-nummers, en minder latin-achtige nummers zoals uit het origineel. Het is een kwestie van smaak of je hier wel of niet mega blij van wordt, het is vanuit perspectief van de makers een duidelijk veilige en begrijpelijke keuze. Toch passen juist de latin-achtige nummers het beste bij de game.

Naast enkele nummers uit de Sonic-serie ontbreken echter liedjes uit andere SEGA-titels. Dat is toch wel een kleine gemiste kans, aangezien SEGA in het verleden juist veel games met iconische muziek uitbracht. Verder is de variatie in muziek echter dik in orde en zullen veel nummers een lach op je gezicht brengen wanneer je aan het dansen bent, althans als dit soort games jouw ding zijn.

De besturing, top of flop?

Samba de Amigo Party Central is met de Joy-Con te besturen alsmede gewoon met knoppen. Dat laatste heeft echter niet mijn voorkeur, dit haalt immers het hele idee achter de game weg. Gelukkig werkt de Joy-Con-besturing over het algemeen prima. In de meeste gevallen registreren de Joy-Con jouw bewegingen goed. In de meeste gevallen dan, want het wil hier en daar nog weleens misgaan. Bij mij gebeurde dit het meest bij het aannemen van een bepaalde pose. Het schudden van links, naar rechts, boven en beneden verliep vrijwel altijd goed.

Veelal is het geen grote ramp wanneer je een beweging mist, al kan het wel vervelend zijn wanneer dit net misgaat als je bijvoorbeeld online aan het spelen bent en je daardoor punten mist. Al met al kan echter gesteld worden dat de besturing goed werkt. Datzelfde kan overigens gezegd worden van de graphics. Samba de Amigo: Party Central schittert op het scherm met vrolijke en mooie kleuren in combinatie met heerlijke animaties.

Voldoende content

Op het gebied van content biedt Samba de Amigo Party Central best wel wat speelplezier. Je kan de nummers los spelen, samen of online. Online kun je onder andere aan de slag met de World Party mode. Twintig spelers nemen het tegen elkaar op in een afvalrace. Door zo veel mogelijk punten te scoren blijf je in de racen en kun je eindigen in de groep best overgebleven dansers. Persoonlijk vind ik dit een erg vermakelijke mode, waar ik bij blijf terugkeren.

Daarnaast is er een soort van story mode, genaamd StreamiGo!. Het idee ervan is leuk, maar al met al valt deze mode enigzins tegen. Jij bent hier een streamer en jouw doel is zoveel mogelijk volgers te krijgen. Dit doe je door missies te behalen. Onder aan de streep gaan de missies echter wel wat in herhaling vallen en doe je eigenlijk alsnog hetzelfde als in de andere modi; zo goed mogelijk dansen. Een aardige extra toevoeging, maar stel er niet al te veel van voor. Tot slot valt positief op dat er flink wat mogelijkheden zijn om jouw personage aan te passen. Van hoeden tot kleding en sambaballen, je kunt het zo gek niet bedenken!

Conclusie

Bijster origineel is het misschien niet, Samba de Amigo: Party Central doet echter veel goed. De vrolijke ritmegame tovert ongetwijfeld een lach op je gezicht, biedt behoorlijk wat content en laat je heerlijk bewegen met de virtuele sambaballen op tal van diverse nummers. Af en toe wil de besturing net even niet meewerken en de StreamiGo! mode valt wellicht wat tegen, in de basis is Samba de Amigo: Party Central een erg vermakelijke ritmegame die met net geen 40 euro best vriendelijk geprijsd is!

+ Vrolijke gameplay welke een lach op je gezicht brengt

+ Voldoende content en met 40 gevarieerde nummers ook voldoende muzikale content

+ Online erg vermakelijk, vooral de World Party mode

+ Besturing werkt over het algemeen prima…

– … al wil deze met het aannemen van poses soms wel eens de plank misslaan

– Wat dan vooral online vervelend is

– StreamiGo! mode valt enigszins tegen

DN Score: 8.0