Struikel mee tijdens onze livestream aanstaande vrijdag

Vrijdag 1 september om 20:00 uur livestreamen we Fall Guys! Doe je met ons mee?

Op 1 september is het tijd voor onze volgende maandelijkse livestream. Deze keer gaan we los in het populaire gratis battle royale platformspel Fall Guys! Tijdens het livestream event zullen we onderling gaan strijden in de knotsgekke minigames van het spel. De speler die het beste kan omgaan met de vele obstakels die deze game te bieden heeft zal tot winnaar worden gekroond. Net als onze vorige livestreams zal Glenn de stream hosten.

De strijd draait natuurlijk weer om de wisseltrofee in de vorm van een Discord-rol. Degene die aan het eind van de livestream het best heeft gepresteerd krijgt een goudkleurige Discord-rol. Tevens ontvangen ook de tweede en derde plaats een Discord-rol. Al zal het dan om respectievelijk een zilverkleurig en bronskleurig kleurtje zijn.

De livestream vindt vrijdag, 1 september 2023, vanaf 20:00 uur plaats op ons Twitch-kanaal. Omdat het van het aantal spelers afhankelijk is hoe we spelen, is het belangrijk om je aan te melden. Dat kan via onze Discord-server. In #event-kalender kan je zelf aangeven dat je meedoet. Tevens kan je daar de rest van events vinden die we in de week houden. Daarnaast is het verstandig om door te geven vanaf welk platform je meedoet. Je moet namelijk vrienden zijn met de organisator om mee te kunnen doen.

Wat heb je nodig?

Om mee te kunnen doen heb je de nieuwste versie van Fall Guys op je Nintendo Switch nodig. Omdat spel gratis is, heb je een abonnement op Nintendo Switch Online niet nodig! Tevens is het mogelijk om mee spelen vanaf een andere console die het spel ook aanbiedt. Door cross-play is het mogelijk vanaf elk platform te kunnen meespelen. Alleen daar moet je net als via de Switch wel vrienden met de organisator zijn. Daarom is het noodzakelijk dat je doorgeeft op welk platform je speelt zodat je wel mee kan doen. Eventuele Lobby Codes, als er voor wordt gekozen om de minigames via lobby’s te spelen, worden tijdens de livestream gedeeld.

We wensen iedereen die wil meedoen veel plezier bij dit livestreamevent. En veel succes met de strijd om de Wisseltrofee! We hopen jullie allemaal te zien tijdens onze livestream! Tot dan!