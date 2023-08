Switch versie Long Gone Days krijgt releasedatum

Deze verhaalgedreven RPG verschijnt binnenkort op de Switch.

Verhaal gedreven RPG Long Gone Days komt binnenkort naar de Switch. Dat hebben uitgever Serenity Forge en ontwikkelaar This I Dreamt aangekondigd. De game is sinds 2018 beschikbaar voor Steam, waar het zeer lovende recensies heeft. En vanaf 10 Oktober kunnen we er ook op de Switch mee aan de slag. Benieuwd hoe de game eruit ziet? Met een nieuwe release komtnatuurlijk ook een nieuwe trailer, die nog even goed de prachtige pixel-art en gameplay in het zonnetje zet. De trailer kun je hieronder bekijken.

Long Gone Days speelt zich af in een wereld verscheurd door de oorlog. Jij volgt het verhaal van Rourke, een Child of The Core. Als Child of The Core was zijn leven voordat hij geboren werd al bepaald. Er was bepaald dat hij een Sinper werd en zo stond zijn leven ook in het teken van die training. Maar al op zijn allereerste missie merkt hij dat de oorlog niet is wat het lijkt, wat zijn hele wereldbeeld doet veranderen. Hij had nooit gedacht dat hij zichzelf ooit een deserteur zou noemen, maar er moet toch een manier zijn om deze oorlog te stoppen…