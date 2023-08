TY the Tasmanian Tiger 4 komt in september naar de Switch!

Leg je boemerang maar alvast klaar!

We hebben er bijna een jaar op moeten wachten na de aankondiging in 2022, maar de game heeft eindelijk een release datum. Krome Studios heeft vandaag bevestigd dat TY the Tasmanian Tiger 4: Bush Rescue Returns op 26 september 2023 zal worden uitgebracht voor de Switch. De game is een verbeterde versie in vergelijking met de vorige en bevat veel nieuwe functies. Er zijn onder andere nieuwe Engelse voice-overs, betere graphics, prestaties en verschillende game-modus.

Wat is er allemaal te beleven in the land Down Under?

TY the Tasmanian Tiger is een ideale platform game voor op de Switch. In deze 4e versie van de game kun je maar liefst 40 verschillende levels verkennen in de “Australian Outback”. Versla de vijanden die je tegenkomt tijdens het avontuur, gebruik krachten zoals bevriezing, boemerangs gooien en nog veel meer. Je kunt niet alleen maar vechten maar bijvoorbeeld ook geheime schatten vinden met je boemerang. Help de kleurrijke bevolking van het land “Down Under” en ontdek van allerlei mysteries tijdens deze nostalgische belevenis.

Er zijn ook een aantal nieuwe game modus in TY The Tasmanian Tiger 4: Adventure, Time Attack, Turkey Chase en Danger Arena. Dat klinkt natuurlijk té leuk om niet uit te proberen! Daarnaast zijn er zoals eerder benoemd ook nieuwe Engelse voice-overs die je zult herkennen als TY’s oude vrienden.

Ben jij al razend enthousiast om het 4e deel van TY the Tasmanian Tiger te gaan spelen? Bekijk hieronder de splinternieuwe trailer.