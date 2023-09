Bahnsen Knights komt naar de Switch

Deze pulp geïnspireerde visual novel komt eind oktober naar de Switch

Uitgever Chorus Worldwide en ontwikkelaar LCB Game Studio hebben eerder deze week Bahnsen Knights aangekondigd. Het is de derde visual novel in een reeks games geïnspireerd door mid-20th century pulp en computer graphics uit de jaren tachtig. Eerder kwamen Mothmen 1966 en Varney Lake al uit. Dit derde deel, over een agent die undercover gaat in een cult, komt op 26 oktober naar de Switch. Hieronder kun je een trailer bekijken.

In Bahnsen Knights speel je detective Boulder, die op zoek is naar zijn oude vriend Cupra. Deze verdween terwijl hij onderzoek deed naar de leider van de Bahnsen Knights. De leider van deze cult is Toni, een man die in een vorig leven zijn geld verdiende met het kopen van auto’s. Nu preekt hij tegen degene die luisteren dat de hel niet onder ons is maar boven. Samen met zijn “vloot” aan 1983 Ford Sierras voeren ze “route exorcisms” uit. Leid Bolder door het cult-gedomineerde landschap terwijl je achter Toni’s motieven probeert te onderzoeken en probeert niet gepakt te worden.