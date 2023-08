G.I Joe: Wrath of Cobra aangekondigd voor Switch

Een nieuwe beat-‘em-up in een klassieke 80’s franchise!

Uitgever Freedom Games en ontwikkelaar Maple Powered Games hebben vandaag de retro beat-‘em-up G.I Joe: Wrath of Cobra aangekondigd. De game komt ergens in het eerste kwartaal van 2024 naar de Switch. Het spel werd onthuld middels een korte trailer welke je hieronder kunt bekijken.

G.I Joe: Wrath of Cobra is een beat ‘em up die qua gameplay een beetje doet denken aan de Streets of Rage games. In de game speel je met personages uit de bekende G.I Joe-franchise, waaronder: Duke, Scarlett, Snake Eyes en Roadblock. De iconische wapens en voertuigen uit de verschillende films en series zijn uiteraard ook weer van de partij. In de game maak je gebruik van een groot arsenaal aan onder andere wapens en explosieven waarmee je het opneemt tegen de kwaadaardige Cobra Commander. Maak krachtige combo’s en wordt een kei in het pareren en ontwijken van aanvallen om de kansen te overwinnen en de wereld te redden. De game is zowel lokaal als online speelbaar met vier personen tegelijk in de verhaalmodus en de arcade-modus.