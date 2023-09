[Hands-on] Sophia the Traveler – Zoek en gij zult vinden

Wij konden op Gamescom aan de slag met deze rustgevende titel!

Spellen waarin je op een plaatje bepaalde objecten moet zoeken, die zien we wel vaker voorbij komen. Vooral spellen voor kleine kinderen? Dat is zeker niet altijd het geval, en al helemaal niet bij Sophia the Traveler. Deze game, waarin je personages en voorwerpen moet zoeken in prachtig handgetekende levels, kan namelijk flink uitdagend worden. Wij konden de game uitgebreid spelen op Gamescom.

Gigantische plaatjes

De opzet van Sophia the Traveler is eenvoudig. In steeds groter wordende levels speur je naar personages, dieren en objecten. Inderdaad, steeds groter wordende levels. Want waar je begint met slechts een kleine omgeving, worden de levels groter en groter waarbij je op den duur gigantische tekeningen moet onderzoeken. Na wat simpele levels te hebben gespeeld, gingen we de uitdaging aan in een reusachtige stad, Venetië. Elk deel van de stad is een afbeelding op zich. Ben je op zoek naar het personage Sophina? Dan moet je het doen met de hint dat zij bloemen aan het kopen is. En laten er in de hele stad nu net heel veel bloemenwinkels zijn. Een behoorlijk pittige klus dus, waar je soms best even zoet mee kan zijn. Leuk is ook dat je op tal van objecten kan klikken, waardoor er weer dingen gebeuren of zichtbaar worden. Zoek je een kat? Het kan zomaar zijn dat deze ergens in een kamer zit waar de deur van dicht is, welke jij dan weer kan openen. Het is slechts een voorbeeld van de interactieve en mooie handgetekende werelden.

Relax

Gelukkig is de game op zichzelf wel enorm ontspannend. Je hebt geen tijdsdruk en kunt er dus zolang over doen als je wilt om iemand of iets te zoeken. Daarbij spelen de prachtig getekende werelden een grote rol. Alle tekeningen zijn handgemaakt en ogen prachtig. Deze combinatie maakt dat het spel een erg rustgevende ervaring weet neer te zetten. Op de Nintendo Switch viel positief op dat de game werkelijk perfect is voor het touch-screen. Dingen aanraken gaat makkelijk en de game werkt daardoor enorm gebruiksvriendelijk. Het zal overigens ook mogelijk worden om met de Joy-Con-controllers te zoeken, wat vooral handig zal zijn wanneer je niet in handheld mode gaat spelen. Wij hebben dit verder niet kunnen uitproberen.

Sophia the Traveler zal wellicht niet elke gamer op het eerste gezicht aanspreken, toch is de game de moeite waard een kans te geven. Het spel biedt een heerlijk rustgevende ervaring waar je op je gemak in een prachtig handgetekende wereld op zoek kan naar personages, dieren en objecten. Ergens dit jaar moet de game uitkomen, met in totaal 10 tekeningen. Wij zijn alvast erg benieuwd!