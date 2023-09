Kijk hier mee met onze Fall Guys-livestream!

Bekijk hier de livestream!

Om 20:00 uur vanavond gaan we los in het populaire gratis battle royale platformspel Fall Guys! Tijdens het livestream event zullen we onderling gaan strijden in de knotsgekke minigames van het spel. De speler die het beste kan omgaan met de vele obstakels die deze game te bieden heeft zal tot winnaar worden gekroond. Net als onze vorige livestreams zal Glenn de stream hosten.

De livestream kun je hieronder bekijken. Wil je meedoen? Ga dan naar onze Discord! In #event-kalender kan je zelf aangeven dat je meedoet. Tevens kan je daar de rest van events vinden die we in de week houden