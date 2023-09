Krijgt Beyond Good & Evil een remaster?

De ESRB spreekt over een 20th Anniversary Edition voor Switch.

Beyond Good & Evil is een cult-klassieker. En hoewel Ubisoft in 2017 het vervolg heeft aangekondigd, terwijl de ontwikkeling al vele jaren daarvoor is begonnen, blijft het om die game stil. Maar nu ziet ernaar uit dat fans naar iets anders kunnen uitkijken: een remaster van het origineel.

Op een pagina die inmiddels offline is gehaald, spreekt de Amerikaanse leeftijdsclassificeringgroep ESRB over een remaster. Maar ondanks dat we de pagina niet meer kunnen zien, wist stemacteur en gamejournalist Jon Cartwright op tijd een screenshot te maken van de “aankondiging”:

Op de pagina staat dat het om de 20th Anniversary Edition gaat. Dat zou kunnen kloppen, aangezien het origineel in november 2023 uitkwam voor de PlayStation 2 en pc. Wij Nintendo-fans moesten wachten tot december dat jaar.

Dit zou niet de eerste keer zijn dat de game een remaster krijgt, als dit überhaupt een remaster zou zijn. In 2011 kwam Beyond Good & Evil HD uit voor de Xbox 360 en PlayStation 3. Die eerste versie is voor Xbox-eigenaren nu in de aanbieding… toevallig.

Mocht je niet weten wat Beyond Good & Evil inhoudt, dan kun je hier de trailer van de HD-versie zien:

Kijk jij uit naar een eventuele 20th Anniversary-editie? En wat hoop jij daarin te zien? Laat het weten in de comments!