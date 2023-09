Nieuwe gameplay trailer Inazuma Eleven: Victory Road

De nieuwe trailer is er, en er komt nog meer aan!

LEVEL-5 heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van Inazuma Eleven: Victory Road. Vorige week verscheen er nog een heleboel nieuwe informatie over de game, waaronder informatie over in-match system en de seasons. Onderstaande trailer lijkt hierop in te spelen door je alvast kennis te laten maken met enkele onderdelen van de gameplay en hoe je die kunt gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe Quick Actions werken en hoe je Team Building Skills je wedstrijd beïnvloeden. Wanneer de game uitkomt is helaas nog steeds niet bekend. Wel is bekend dat er binnenkort weer een nieuwe trailer komt: namelijk op 16 september. Dat is net op tijd voor de Tokyo Game Show, waar Inazuma Eleven: Victory Road overigens ook speelbaar zal zijn. Wellicht dat we daar meer te weten komen over een releasedatum. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!

In Inazuma Eleven: Victory Road heb je twee verschillende modi. In Story Mode draait het verhaal om Unmei Sasanami die een wereld zonder voetbal nastreeft. Echter komt daar verandering in wanneer hij een ontmoeting heeft met Haru Endo en zijn nieuwe vrienden op Nagumohara Junior High. Samen gaan ze de voetbalclub nieuw leven in blazen. Het doel is om uiteindelijk de regerende kampioen Raimon Junior High te verslaan. Maar of dat gaat lukken? De tweede modus, Chronicle Mode, draait volledig om het voetbal. Hierin krijg je de kans om te spelen met de ruim 4500 personages uit de Inazuma Eleven-serie. Met The Inazuma V Caravan reis je door de tijd om de geschiedenis te aanschouwen. Daarnaast speel je door verschillende wedstrijden in de Chronicle Competition Route..