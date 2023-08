Super Mario Bros. Wonder had geen development deadline

Gisteren kwam er veel informatie naar buiten over de ambiteuze 2D Mario-game Super Mario Bros. Wonder. Zo is er onder andere een nieuw Switch model onthuld, heeft Nintendo duidelijk gemaakt welke online mogelijkheden de game krijgt en is er nog veel meer informatie over het spel gedeeld. Het is dan ook geen wonder dat journalisten game producer Takashi Tezuka en game director Shiro Mouri even aan de tand wilden voelen over deze nieuwe 2D Mario game. In een interview met Wired onthulden zij namelijk nog meer details over de ontwikkeling van de game. In dit interview is onder andere duidelijk geworden dat Super Mario Bros. Wonder geen development deadline had.

“I wanted to prevent people from saying, ‘We won’t make that deadline, so that’s why we didn’t do it—we can’t do it”.

Tijdens het interview kwamen ook nog wat interessante details over de nieuwe badges aan het licht. Het team dacht er namelijk aan om spelers de mogelijkheid te geven om deze middenin het level te veranderen. Ze zijn hier echter niet mee door gegaan omdat Tezuka bang was dat de game iets te veel als Zelda zou aanvoelen:

“It felt more like maybe something that you would see in a Zelda title. It didn’t really feel very Mario-esque… Mario gameplay is a lot more straightforward and simple.”

“If someone plays through a course, finishes it, moves on, and never comes back, that makes me a little sad. I really want players to play courses again and again.”

Takahashi Tezuka