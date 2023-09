Super Mario Bros Wonder laat je ook spelen zonder de stemmen van de bloemen

Gekortwiekt.

Gisteren hebben we enorm veel informatie gekregen over Super Mario Bros Wonder. Nintendo heeft een Direct gepost waarin de game wordt uitgelegd. Mocht je al die info op je gemak na willen lezen, dan heeft onze Maarten in een uitgebreide post alles voor je op een rijtje gezet.

Eén van de onderwerpen in de Direct gaat over de pratende bloemen die Mario door zijn reis heen helpen. Deze zogenaamde babbelbloemen geven hints en worden zelfs volledig ingesproken, zowel in het Engels als in het Nederlands. Maar wat als je nou liever zonder de stemmen van de babbelbloemen speelt? Dan lijk jij ook op je wenken bediend te worden. De Japanse Nintendo-site legt namelijk uit dat de stemmen van die babbelbloemen uit te schakelen zijn:

De screenshot van de Nintendo Japan.

Uit de vertaling van Nintendo Everything blijkt dat je in dit menu ook de taal van de bloemen kunt kiezen. En er zijn opties te vinden over controllervibraties en welke badges je kan gebruiken bij een Continue. Maar als jij dus geen zin hebt om naar de stemmen van de bloemen te luisteren, dan heb je dus in ieder geval de optie om deze uit te zetten.

Mocht je de Direct gemist hebben, dan raden we je zeker aan om te kijken. Er wordt onder andere gesproken over de online-functionaliteiten en er is zelfs een knalrode Mario-editie Nintendo Switch OLED aangekondigd. Of bekijk de Direct gewoon hier:

