Deze week in Pokémon

Het is weer een leuke week voor Pokémon fans!

Pokémon heeft weer een drukke week. Met onder andere toevoegingen voor Pokémon Scarlet & Violet, Pokémon Unite en Pokémon Go.

Bevecht en vang Mewtwo in Pokémon Scarlet & Violet

Mewtwo, een legendarische Pokémon uit de eerste generatie, verschijnt in 7-sterren Tera Raid Battles. Met de Mightiest Mark en de Psychic Tera Type is Mewtwo een tegenstander om niet zomaar aan te vallen. Net als vorige 7-sterren Tera Raids moet je de functie eerst vrijspelen en daarnaast een zwart kristal opzoeken om het gevecht te kunnen starten. Je kunt Mewtwo maar één keer per save vangen. Wel kun je hem vaker verslaan voor beloningen.

Tijdschema: Vrijdag 1 September 2023, vanaf 2:00 uur CET tot maandag 18 September 2023 om 0:59 uur CET

Mega Mewtwo Y voegt zich bij Aeos Island in Pokémon UNITE

Mega Mewtwo Y debuteerde op 17 augustus op Aeos Island als Melee All-Rounder voor de 2e verjaardag van Pokémon UNITE. Spelers kunnen een andere kant van de genetische Pokémon zien door een Mewtwo Unite-licentie aan te schaffen waarmee ze de ontzagwekkende kracht van Mega Mewtwo Y kunnen ontketenen!



Waar Mega Mewtwo X zich specialiseert in melee basisaanvallen en het versterken van zijn verdediging, specialiseert Mega Mewtwo Y zich in ranged basisaanvallen en het verhogen van zijn schade. Het zijn dezelfde Pokémon, maar ze ontgrendelen compleet verschillende speelstijlen door unieke verschillen in hun basisaanvallen, moves en Mega Evolutions.



Check de volledige moveset van Mega Mewtwo Y’s op het officiële Pokémon UNITE Twitter account

Adventures Abound gaat van start in Pokémon Go

Dit weekend is het nieuwe seizoen van Pokémon Go van start gegaan. Adventures Abound voegt verschillende elementen toe aan het spel. Vanaf nu is er al een Timed Research bezig waarmee je niet alleen veel exp kunt verdienen, maar ook nog eens de geliefde Master Ball.

Vanaf volgende week zullen er bovendien Paldea Pokémon verschijnen. Vanaf 5 september verschijnen de eerste vier: Sprigatito, Fuecoco, Quaxly en Lechonk. Met op 10 september de volgende vier met Nimble, Pawmi, Bombirdier en Frigibax. Bovendien verschijnt er op dinsdag ook een Special Research in het spel.