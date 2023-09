Nieuwe gelimiteerde controllers Cult of the Lamb

Zowel Joy-con als Pro Controller in een heel leuk jasje.

Er is een enorme fanbase voor Massive Monster’s 2022 Indie-hit Cult of the Lamb, dus het is logisch dat er nu ook super gelimiteerde controllers uitkomen in de een of andere vorm. Gisteren werden een gelimiteerd aantal custom en gelicenseerde DualSense-, Xbox- en Switch-controllers uitgebracht. Deze zijn geïnspireerd zijn op de artwork van de game. Je moet echter wel flink wat geld op de bank hebben staan om een van deze custom controllers te bemachtigen.

De Cult of the Lamb-controllers zullen waarschijnlijk snel verkopen en verzamelobjecten worden, aangezien er slechts 125 van elke controller zijn. CptnAlex verkoopt ze voor een dure $165 per stuk. Het botsende groene en rode ontwerp met zowel het goedhartige hoofdpersonage in een bed vol bloemen als de duivelse kant van het personage in een dungeon vol botten, zien er prachtig uit. De controllers worden naar schatting in oktober 2023 geleverd. Voor de Switch zijn er een Pro Controller en Joy-cons beschikbaar. De officiële Nintendo Switch Joy-Con-controllers werden gebruikt als basis, enkel het omhulsel is aangepast.

Het pakket, als je ervoor kiest om het te kopen, bevat het volgende:

Een officieel gelicenseerde custom controller;

Een premium verpakking;

Een exclusieve spinner pin;

Roestvrijstalen geauthentificeerde kaart ondertekend door de kunstenaar CptnAlex;

Over de artist zelf

CptnAlex is een custom controller artist sinds 2013. Deze heeft reeds intrigerende kunst gemaakt gebaseerd op andere franchises zoals Persona 5, Super Mario Bros en Hollow Knight en vele anderen.

“Door wat oude strippagina’s te nemen, heb ik mijn allereerste Comic Controller gemaakt. Later die dag heb ik mijn Etsy-winkel begonnen,” zegt CptnAlex op hun website. “De ontvangst was enorm.” In 2020 veranderde de Etsy-pagina in een volledige winkel. Hij zegt dat hij “jouw passie wil vinden en deze wil omzetten in een ongelooflijke controller die de manier waarop je speelt verandert en een glimlach op je gezicht tovert voordat je console zelfs maar is opgestart”.

Wat de artist zegt over de controllers

“These Limited Edition controllers feature a dueling design with the Lamb in both a dashingly adorable flower bed and a dangerously deadly pit of bones! These one of a kind controllers are like nothing else out there, and are extremely limited. Let everyone know you are an official member of the cult with this officially licensed controller from Cult of the Lamb!”

Ga jij deze in huis halen? Misschien vind je wel een nieuwe passie om de Don’t Starve crossover met Cult of the Lamb te spelen met de nieuwe controller? Laat het ons weten in de comments.