Nieuwe geruchten voor Switch 2: Final Fantasy VII Remake mogelijk launch titel

Een bekende leaker heeft wat nieuwe details over de Switch 2 gedeeld.

De kans is groot dat we volgend jaar een nieuwe Nintendo-console gaan krijgen. Of het nu een Switch 2 is of niet er komen steeds meer geruchten nu dat dev kits in handen zijn van de grote partners van Nintendo. Een bekende leaker, I’m Hero Too, heeft op Reddit zijn goede naam moeten verdedigen. Dit nadat anderen beweerden hem te zijn op Discord. Eerder heeft de leaker onder andere de Persona 3 remake naam bevestigd.

De leaker had op basis van twee ontwikkelaars wat tidbits over de Switch opvolger. Zo wist hij via SEGA dat de console backwards compatibility heeft (in elk geval op geteste games), maar ook dat het een camera zal krijgen en dat de cartridges een ander formaat krijgen. Dit laatste kan misschien vragen oproepen, maar vergeet niet dat GB-GBA, GBA-DS en DS-3DS ook andere formaten hadden maar nog steeds backwards compatible waren.

Het tweede onderdeel is vanaf Square Enix. Deze ontwikkelaar zou de devkit hebben gebruikt om een port te maken van de Final Fantasy VII Remake. Volgens de leaker gaat dit process enorm makkelijk en ziet het er uit als een PS5-game en speelt die ook zo goed. Mogelijk wordt het een launch titel.

PS5 kracht lijkt onwaarschijnlijk voor een handheld hybride, maar als DLSS goed ondersteund wordt kan er heel veel bereikt worden met lagere specificaties. Hoe dan ook het blijven geruchten, neem ze dus ook met een korrel zout en hecht er niet te veel waarde aan.