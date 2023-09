Super Mario Bros. Wonder centraal in nieuwe Nintendo Treehouse

Super Mario Bros. Wonder in de schijnwerpers.

Afgelopen donderdaf was er een Nintendo Direct voor Super Mario Bros. Wonder. In deze Direct werd er veel nieuwe informatie over de game onthuld. Nintendo heeft de game echter daarna opnieuw in de schijnwerpers gezet via een nieuwe Nintendo Treehouse. Daarin werd de game uitgebreid gespeeld en dit alles kun je hieronder bekijken. Verwacht vooral veel gameplaybeelden van Super Mario Bros. Wonder te zien.

In het verhaal van Super Mario Bros Wonder heeft Bowser een wonderbloem aangeraakt waardoor hij versmolt met het kasteel van prins Florian. Met zijn nieuwe krachten stort hij het koninkrijk in chaos. Nu is het aan Mario en zijn vrienden om Bowser te stoppen en het Bloemenrijk te redden.

Super Mario Bros. Wonder zal zich in een compleet nieuwe wereld gaan afspelen, namelijk het Bloemenrijk. Deze wereld ligt op steenworp afstand van het Paddenstoelenrijk. In deze nieuwe wereld bevinden zich de wonderbloemen. Als je in een level een wonderbloem aanraakt, wordt er een wondereffect geactiveerd, waardoor er nogal interessante dingen gebeuren. Buizen kunnen gaan bewegen, het terrein kan kantelen, je perspectief kan veranderen of je zweeft plotseling door de ruimte. Er zijn zelfs wonderen waarbij je personage in een Goomba of een stekelbal transformeert.

