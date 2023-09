TMNT: Shredder’s Revenge DLC krijgt launchtrailer

De gloednieuwe DLC is nu beschikbaar!

De gloednieuwe DLC voor TMNT: Shredder’s Revenge is vanaf nu verkrijgbaar en daar hoort natuurlijk een bijpassende lanceertrailer bij. In deze trailer schittert onder andere de Survival-modus samen met de twee nieuwe speelbare personages. Wat is er allemaal nieuw bijgekomen met deze DLC? De trailer is hieronder hieronder te bekijken.

Je kunt onder andere je personage trainen door gevechten aan te gaan en kristallen te verzamelen. Ook is het mogelijk om te transformeren in de grootste vijanden van de Turtles, zoals Bebop en Rocksteady. Reis door dimensies in Dimension Shellshock. Ook nieuw is vechter Usagi Yojimbo (of eigenlijk Miyamoto Usagi, voor de fans) welke je hieronder ook in actie ziet. Dit Ronin-konijn is geïntroduceerd in 1984 en heeft in de tussentijd meerdere keren met de Turtles samengewerkt. Usagi wordt een belangrijk personage in de DLC.