Gameplaybeelden Trine 5: A Clockwork Conspiracy

Volg de drie helden op een nieuw groot avontuur!

Trine 5: A Clockwork Conspiracy is sinds deze week beschikbaar voor de Nintendo Switch. Het is het nieuwste deel in de 2.5D platforming franchise, waarvan het laatste deel toch alweer 4 jaar geleden uitkwam. Voor iedereen die benieuwd is hoe dit er dan uitziet hebben we goed nieuws voor je, want youtubekanaal Handheld Players heeft onderstaande gameplay video online gezet. Hierin kun je het eerste half uur van de game bewonderen.

Trine is een franchise die vrijwel altijd hetzelfde uitgangspunt heeft. Het zijn 2.5D platformers waarmee je met drie verschillende personages speelt, waarbij elk personage zijn eigen vaardigheden heeft. Door tussen de drie personages te wisselen zul je de vele obstakels op je weg moeten overwinnen. Tenminste, als je alleen speelt. De game ondersteunt lokal co-op en online multiplayer, waarbij je met maximaal 3 vrienden het avontuur kunt aangaan. Volg Amadeus de tovenaar, Zoya de dief en Pontius de ridder in hun grootste avontuur tot nu toe! Met hun reputaties naar de maan, geliefden in gevaar en hun eigen magische krachten afnemend nemen ze het op tegen de Clockwork Army om vrede terug naar het land te brengen.