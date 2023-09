[Hands-on] Firefighting Simulator – The Squad

Blus branden en help mensen in nood. De stad heeft jou nodig!

Firefighting Simulator – The Squad ken je wellicht al van Steam, waar het een toch wel vrij hoog aangeschreven brandweer simulator is. Uitgever Astragon Entertainment en ontwikkelaar Chronos Unterhaltungssoftware hebben eerder dit jaar echter ook een Nintendo Switch-versie aangekondigd. Wij konden Firefighting Simulator – The Squad op Gamescom uitproberen. Hoe pakt deze versie vooralsnog uit?

De stad heeft jou nodig

Late we beginnen met het feit dat Firefighting Simulator – The Squad wel echt jouw ding moet zijn. Het is immers een vrij specifieke titel die wellicht niet elke gamer zal aanspreken. De titel is, zoals de naam het al doet vermoeden, een simulator waarbij spelers in de huid kruipen van heldhaftige brandweerlieden die branden moeten blussen en mensen moeten redden. In de game speel je dan ook verschillende missies die doorgaans beginnen in de brandweerwagen. Jouw eerste doel is dan ook naar de locatie waar de brand is toe te rijden. Ben je daar aangekomen, dan is het aan jou de taak de brand te blussen. Ook krijg je opdrachten zoals het redden van mensen. De Nintendo Switch-versie is wat dat betreft vrijwel identiek aan de Steam-versie. Ook hier rij je, in een relatief grote stad, naar de betreffende locaties om vervolgens de branden te blussen. Wat opvalt is dat de game grafisch niet al te indrukwekkend is op de Nintendo Switch. Natuurlijk, de Switch is niet al te krachtig, maar je krijgt tijdens het spelen het gevoel dat hier meer uitgehaald had kunnen worden. Matige textures en lage frames tijdens het rijden vallen je al snel op.

Realisme

Je kunt je natuurlijk afvragen hoe belangrijk graphics in een game als deze zijn. De gameplay zelf is verder wel realistisch. Hoe sneller je op de locatie bent, hoe kleiner de brand nog zal zijn. Daarnaast ontwikkelen branden zich ook zoals in het echt én kom je allerlei factoren tegen die het net even anders maken. Denk aan olievlekken, die je juist niet zomaar met een brandslang kan besproeien. De ontwikkelaars benadrukten dat branden zich zeer realistisch ontwikkelen. Tijdens onze speelsessie deden we twee missies. Ondanks dat ik een game als deze nooit snel uit mezelf zou komen, was de ervaring verrassend vermakelijk. De opdrachten die je krijgt begeleiden je goed, zodat je met de juiste instructies ook daadwerkelijk op de goede manier een brand blust, wel zo handig! Het spel biedt immers een vrij geavanceerde brandsimulatie, inclusief water, rook, hitte, tocht, flashovers, vetbranden en een breed scala aan andere oorzaken van branden. Denk hierbij aan elektrische of chemische oorzaken alsmede explosies.

Genoeg content

Qua content zit het wel goed. Het spel kent meer dan 30 verschillende inzetlocaties verspreid over de stad, die geïnspireerd is op de Noord-Amerikaanse westkust. Daarnaast speel je de game met ‘je squad’, in de vorm van bots of online spelers. Het is dus ook mogelijk missies online te spelen, waarbij branden ook random worden gegenereerd. Elke ervaring is dus weer uniek. Firefighting Simulator – The Squad moet misschien wel jouw ding zijn, de game speelt verrassend realistisch. Wél is er aan de Switch-versie nog het nodige werk aan de winkel op visueel gebied.