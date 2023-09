[Hands-on] Garden Life – Tuinieren vanuit de bank

Stroop je mouwen op en ga de virtuele tuin in!

Op Gamescom in Keulen kregen we de mogelijkheid om Garden Life te proberen. Deze game is ontwikkeld door stillalive studio’s en wordt uitgegeven door Nacon.

Eindeloos tuinieren

In de game Garden Life komen gaming en tuinieren bij elkaar in een game waar jij je eigen tuin moet beheren. Het doel is om je tuin zo mooi mogelijk te maken, uit te breiden en opdrachten uit te voeren. Hierbij wordt geen grid structuur gebruikt, waarin je voorwerpen alleen binnen bepaalde vakjes moet plaatsen, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn. Verder is de game is ontworpen door echte experts op het gebied van tuinieren, die de game zo realistisch mogelijk hebben gemaakt. Maar gelukkig is deze virtuele tuin toch iets vergeeflijker dan mijn eigen planten, die soms zonder reden plotseling dood gaan.

Schilderachtige sfeer

Mijn eerste indruk van de game is dat deze ontzettend mooi en rustgevend is. Dit komt onder andere doordat alles in de game handgeschilderd is, wat het geheel een kleurrijk maakt en veel sfeer geeft. Je loopt bijvoorbeeld een schuur in en ziet allemaal prachtig ontworpen details, hoort het ritme van de regen op het dak en vindt een slapende kat die je uiteraard kunt aaien.

Waar ik me tijdens het spelen wel een beetje zorgen over maakte is over hoe de game eruit gaat zien op de Switch. De versie die ik te spelen kreeg was de PC of Xbox versie, maar de vraag is of de Switch dezelfde sfeer kan creëren. Ook zag het beeld een beetje wazig wanneer je je omdraaide tijdens het spelen.

Voorlopige conclusie

Garden Life komt naar verwachting in 2024 naar de Playstation, Xbox, PC en natuurlijk de Nintendo Switch. Houd je van tuinieren of zoek je een rustgevende game waar je na een lange dag even in kunt duiken, dan is deze game wellicht iets voor jou!